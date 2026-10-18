«Эротические ожидания»: В Москве масонская ложа отметила юбилей на крыше небоскреба
В центре Москвы прошло закрытое торжество масонской ложи, приуроченное к её юбилею. Около 70 членов организации вместе с супругами собрались в VIP-лофте элитного небоскрёба в Чапаевском переулке, где также проживают известные российские исполнители. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Персоналу мероприятие представили как встречу «сигарного клуба». Для гостей организовали кулинарное шоу с приготовлением мяса на открытом огне и пригласили кавер-группу. Репертуар должен был включать композиции на разных языках, а наряды для музыкантов подбирали сами устроители вечера.
По подсчётам источника, организация праздника обошлась заказчику примерно в 1,5 млн рублей. Один из присутствовавших признался, что связывал с вечером «эротические ожидания». Оправдались ли они, неизвестно — подробности участники ложи предпочли не раскрывать.
Ранее российские масоны высказались о Кристине Орбакайте. Собеседники ответили, почему исполнительница не может к ним примкнуть.
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