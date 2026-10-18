«Эротические ожидания»: В Москве масонская ложа отметила юбилей на крыше небоскреба

18 октября 2026, 13:48

В центре Москвы масоны отметили юбилей ложи на крыше небоскреба

Фото: istockphoto/RonFullHD

В центре Москвы прошло закрытое торжество масонской ложи, приуроченное к её юбилею. Около 70 членов организации вместе с супругами собрались в VIP-лофте элитного небоскрёба в Чапаевском переулке, где также проживают известные российские исполнители. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».