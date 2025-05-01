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В Москве начали массово продавать краснокнижные ландыши майские

Фото: iStock/ emer1940

Фото: iStock/ emer1940

В Москве и Подмосковье на майских праздниках начали массово продавать краснокнижные цветы, сообщил Телеграм-канал Mash.
Продавцы, располагающиеся на станциях метро и остановках, предлагают приобрести ландыши майские. Сначала они закупают цветы в регионах, а затем с огромной наценкой представляют их в Москве. Стоимость варьируется от 700 до 2500 рублей за букетик.

Напомним, что за оборот ландышей майских в столице грозит административная ответственность. Штраф для нарушителей составит от 2500 до 300 000 рублей. Эти цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а еще в Удмуртской Республике.

Ранее Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды.

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#штраф
#москва
#продажа
В Ингушетии конь вернулся к своего хозяину через год после продажи
01 мая 2025, 22:10

Фото: iStock/ Nemyrivskyi Viacheslav

В Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, житель Ингушетии растил Мажора с полутора лет, но в прошлом году ему пришлось продать коня из-за финансовых проблем.

Через год — в 2025 — животное сбежало от нового владельцу и вернулось к старому хозяину, пройдя десять километров.

После возвращения коня мужчина принял решение выкупить Мажора обратно. С помощью земляков он смог собрать необходимые 300 тысяч и вернуть себе любимчика.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами. Хвостатого со следами пыток обнаружила уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.

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Дептранс попросил москвичей не ездить на летней резине из-за непогоды
01 мая 2025, 21:42

Фото: iStock/ Marcos Assis

Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды. Соответствующее сообщение появилось в Телеграм-канале ведомства.
«ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт», — обратили внимание представители ведомства.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в столице пойдут снег и дождь, а также начнется сильный ветер до 15 метров в секунду

В Дептрансе подчеркнули, что за ситуацией на дороге постоянно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев сообщил, что перед поездкой на дачу на автомобиле следует осмотреть основные детали машины: двигатель, коробку передач, тормоза, подвеску и электрику. Необходимо убедиться, исправно ли работают все компоненты автомобиля и нет ли посторонних шумов.

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#резина
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Microsoft объявил о скором прекращении работы Skype
Microsoft сообщил, что Skype прекращает работу 5 мая
01 мая 2025, 21:01

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Мессенджер для видеозвонков Skype прекращает работу 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.
Отмечается, что учётные записи всех пользователей автоматически переведут в приложение Microsoft Teams, в котором также представлены видео, звонки, чаты, календарь и встречи.

Сервис для бесплатных звонков по сети Интернет Skype был запущен в 2003 году и сразу же произвёл фурор благодаря своему инновационному функционалу и возможности звонить по всему миру, не оплачивая при этом тарифы сотовой связи.

На пике популярности мессенджером пользовались два миллиарда человек. Однако после пандемии COVID-19 всё начало рушиться и Skype перестал догонять рынок, отдав предпочтение другим схожим сервисам.

В результате компанией Microsoft было принято решение о полном прекращении работы Skype.

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На подъезде к Крымскому мосту начали раздавать бутилированную воду
01 мая 2025, 20:49

Фото: iStock/ Narai Chal

На майские праздники многие жители России решили поехать отдыхать на полуостров. Из-за этого на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная очередь на досмотр.
Оперативный штаб региона объявил в Телеграм-канале о создании пунктов выдачи бутилированной воды и организации дежурства врачей у подъездов к мосту, чтобы туристы чувствовали себя комфортнее.

«Администрация Темрюкского района организовала дежурство медиков в непосредственной близости от очереди. Установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды волонтерами», — уточнили в пресс-службе оперштаба.

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту составила 10 километров. Со стороны Тамани выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. Отмечалось, что в очереди придется простоять порядка четырех часов. А вот стороны Керчи автомобили проезжают спустя примерно два часа.

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#врачи
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Озвучено главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»
Швыдкой: «Интервидение» отличится от «Евровидения» языковым многообразием
01 мая 2025, 20:46

Фото: iStock/cookelma

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой озвучил главное отличие международного песенного конкурса «Интервидение» от «Евровидения». Его слова приводит ТАСС.
Швыдкой отметил, что главное отличие конкурсов заключается в языковом разнообразии «Интервидения». Такое нововведение усложнит задачу членов жюри, позволит сделать конкурс, как ожидают организаторы, более интересным для зрителя.

«Этим «Интервидение» и отличается от «Евровидения»: в последнем есть определенный стандарт, построенный на формате англоязычного исполнения. Здесь же будет представлено множество национальностей, культур – языки будут самые разные», – отметил Швыдкой.
Также он подчеркнул, что сделать шоу более интересным позволит большое число конкурсантов. Если количество участников превысит 25, составление сценария усложнится, но результат явно будет того стоить.

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