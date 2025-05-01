В Москве начали массово продавать краснокнижные ландыши майские

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В Москве и Подмосковье на майских праздниках начали массово продавать краснокнижные цветы, сообщил Телеграм-канал Mash.
Продавцы, располагающиеся на станциях метро и остановках, предлагают приобрести ландыши майские. Сначала они закупают цветы в регионах, а затем с огромной наценкой представляют их в Москве. Стоимость варьируется от 700 до 2500 рублей за букетик.
Напомним, что за оборот ландышей майских в столице грозит административная ответственность. Штраф для нарушителей составит от 2500 до 300 000 рублей. Эти цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а еще в Удмуртской Республике.
Ранее Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды.
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Напомним, что за оборот ландышей майских в столице грозит административная ответственность. Штраф для нарушителей составит от 2500 до 300 000 рублей. Эти цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а еще в Удмуртской Республике.
Ранее Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды.
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Ольга Енгалычева