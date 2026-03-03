В Москве определили победителей III Международного турнира «Кубок Наций»

03 марта 2026, 10:31

Фото: пресс-служба Международного турнира по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций»

В Москве на арене «Баскет-Холл» прошёл III Международный турнир по кёкусинкан каратэ «Кубок Наций». С 28 февраля по 1 марта за награды боролись около 1600 спортсменов из 43 стран и 41 региона России.





Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная России, завоевав 872 медали. В тройку призёров вошли Казахстан и Япония. Всего награды получили представители 17 государств. Перед финалами к участникам обратился вице-премьер Юрий Трутнев.

«Этот турнир не просто состязание за звание лучших. Это испытание силы духа, упорства и непоколебимой воли. Здесь рождается и закаляется характер. Проявляется мастерство и рождается настоящая дружба, которая сильнее, чем границы», — высказался он.