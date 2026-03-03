В Москве определили победителей III Международного турнира «Кубок Наций»
В Москве на арене «Баскет-Холл» прошёл III Международный турнир по кёкусинкан каратэ «Кубок Наций». С 28 февраля по 1 марта за награды боролись около 1600 спортсменов из 43 стран и 41 региона России.
Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная России, завоевав 872 медали. В тройку призёров вошли Казахстан и Япония. Всего награды получили представители 17 государств. Перед финалами к участникам обратился вице-премьер Юрий Трутнев.
«Этот турнир не просто состязание за звание лучших. Это испытание силы духа, упорства и непоколебимой воли. Здесь рождается и закаляется характер. Проявляется мастерство и рождается настоящая дружба, которая сильнее, чем границы», — высказался он.Министр спорта Михаил Дегтярев в приветствии отметил роль турнира в развитии международного спорта. Президент Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России Михаил Слипенчук напомнил бойцам слова основателя стиля Масутацу Оямы.
С 2025 года Минспорт РФ включил «Кубок Наций» в свой календарный план — турнир даёт спортсменам возможность получить звания мастера спорта и мастера спорта международного класса. Организаторы: Минспорт РФ, Союз «Иволга», Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России, Ассоциация Киокусинкай России и клуб «Подольск-Додзё» при поддержке Российского Союза боевых искусств.