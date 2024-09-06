В Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму

Ещё одна услуга в сфере детского отдыха в Московской области стала доступна в онлайн-режиме: теперь подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления можно через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.