В Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму

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В Москве начали свою работу избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Сообщается, что в столице открылось 1440 избирательных участков, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Кроме того, несколько участков будут открыты в больницах и СИЗО.
На избирательных участках предусмотрены различные способы голосования. Избиратели могут выбрать традиционный метод с использованием бумажных бюллетеней или воспользоваться терминалами для электронного голосования.
Помимо этого, практически на каждом участке будет вестись видеонаблюдение. Исключением станут только несколько участков в воинских частях, в которых вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Кроме того, она будет производиться в следственных изоляторах и медучреждениях.
Кандидаты, политические партии и члены общественных наблюдательных штабов получат доступ к трансляции, для остальных он будет закрыт.
На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат, а выдвинулось 389 человек. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
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На избирательных участках предусмотрены различные способы голосования. Избиратели могут выбрать традиционный метод с использованием бумажных бюллетеней или воспользоваться терминалами для электронного голосования.
Помимо этого, практически на каждом участке будет вестись видеонаблюдение. Исключением станут только несколько участков в воинских частях, в которых вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Кроме того, она будет производиться в следственных изоляторах и медучреждениях.
Кандидаты, политические партии и члены общественных наблюдательных штабов получат доступ к трансляции, для остальных он будет закрыт.
На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат, а выдвинулось 389 человек. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
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