В Подмосковье открылись избирательные участки в 28 округах

Фото: istockphoto / Alfonso Sangiao
В 8 утра в Московской области начали работу 1608 избирательных участков.
Члены участковых избирательных комиссий приступили к процессу голосования.
Перед этим все бюллетени передали в УИКи. Сотрудники соответствующих структур проверили безопасность и готовность участков, после чего помещения передали под охрану.
Голосование продлится с 6 по 8 сентября. Голосование на избирательных участках проходит с 8:00 до 20:00. После обработки всех голосов — как электронных, так и бумажных — Центральная избирательная комиссия объявит результаты выборов.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в «Службу заботы».
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Перед этим все бюллетени передали в УИКи. Сотрудники соответствующих структур проверили безопасность и готовность участков, после чего помещения передали под охрану.
Голосование продлится с 6 по 8 сентября. Голосование на избирательных участках проходит с 8:00 до 20:00. После обработки всех голосов — как электронных, так и бумажных — Центральная избирательная комиссия объявит результаты выборов.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в «Службу заботы».
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