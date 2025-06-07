В Москве перестали выдавать статус предпенсионера
Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в 2025 году, уже не могут претендовать на статус предпенсионера. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
По словам депутата, у тех, кто уже имеет данный статус, остаются все меры поддержки, положенные им до выхода на пенсию. Новые правила касаются лишь тех жителей российской столицы, которые достигли установленного возраста после 1 января текущего года, подчеркнул Гусев.
Уточняется, что соответствующие изменения связаны с корректировкой социальной политики Москвы по отношению к лицам предпенсионного возраста.
Ранее стали известны новые условия выхода на пенсию в этом году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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