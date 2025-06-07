В Москве перестали выдавать статус предпенсионера

07 июня 2025, 07:19

Депутат Гусев: москвичи с 2025 года не смогут получить статус предпенсионера

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в 2025 году, уже не могут претендовать на статус предпенсионера. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.