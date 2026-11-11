В Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и такси
В Северном административном округе столицы три человека пострадали в ДТП с автобусом.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», дорожно-транспортное происшествие случилилось в районе Левобережный. На улице Фестивальная возле дома 2б происшествие случилось в районе Левобережный.
На улице Фестивальная возле дома 2б произошло жёсткое столкновение пассажирского автобуса М57 и такси. В результате три человека в салоне общественного транспорта получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что пострадавшие отказались от госпитализации. В настоящее время Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП.
До этого сообщалось об инциденте под Москвой. Там электричка столкнулась с грузовиком.
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