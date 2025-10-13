В Москве повысили стоимость проезда по МСД

13 октября 2025, 02:20

В Москве с 13 октября выросла стоимость проезда по МСД в часы пиковой нагрузки

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

С 13 октября 2025 года на Московском скоростном диаметре (МСД) вводится новый тариф на проезд в часы пиковой нагрузки в будние дни. Стоимость проезда по одному участку составит 10 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.





Отмечается, что плата за проезд будет проиндексирована на три рубля: она повысится с текущих семи до десяти рублей. Также указаны четкие рамки времени, которое считается «загруженными часами» — с 07:00 до 11:00 (мск) и с 16:00 до 20:00 (мск).



Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни. Это также распространяется на выходные и праздничные дни.





«Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится», — добавили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».