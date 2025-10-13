«Раз достал — бей!»: Мужчина устроил поножовщину у белгородского бара и порезал двух парней
Мужчина порезал двух парней у белгородского бара Rebi, один из них погиб
В Белгороде возле бара на проспекте Славы произошел смертельный конфликт между мужчиной средних лет и компанией молодых людей. Один парень скончался. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Белгород», публикуя кадры происшествия.
В материале указано, что конфликт начался со словесной перепалки возле заведения Rebi. Затем спорщики перешли к физическому насилию, но кулаками все не закончилось — в ход пошло и холодное оружие.
По информации Telegram-канала «Плохие новости 18+», сначала нож достал один из парней, а мужчина средних лет повторил за ним и заявил: «Раз достал — бей!».
Туристка сорвалась со скалы в российском регионе
В ходе драки один молодой человек был смертельно ранен: мужчина нанес ему удар в сердце. Второго парня преступник ударил в ногу, пробив бедренную артерию. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело в отношении совершившего убийство.
Состояние второго пострадавшего, несмотря на тяжелое ранение, врачи оценивают как стабильное — его жизни ничего не угрожает.