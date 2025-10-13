«Раз достал — бей!»: ​Мужчина устроил поножовщину у белгородского бара и порезал двух парней

13 октября 2025, 01:06

Мужчина порезал двух парней у белгородского бара Rebi, один из них погиб

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Белгороде возле бара на проспекте Славы произошел смертельный конфликт между мужчиной средних лет и компанией молодых людей. Один парень скончался. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Белгород», публикуя кадры происшествия.





В материале указано, что конфликт начался со словесной перепалки возле заведения Rebi. Затем спорщики перешли к физическому насилию, но кулаками все не закончилось — в ход пошло и холодное оружие.



По информации Telegram-канала «Плохие новости 18+», сначала нож достал один из парней, а мужчина средних лет повторил за ним и заявил: «Раз достал — бей!».



