В отделе ПДН сообщили об опасности покупки детям питбайков и электросамокатов
Резеда Вахитова: родителям не стоит покупать детям питбайки и электросамокаты
Ночь — это опасное время для детей. Несовершеннолетние подвергают свою жизнь и здоровье серьезному риску, когда гуляют в это время. Однако и в светлое время суток ребенок может травмироваться. Родителям нужно минимизировать возможность возникновения таких ситуаций.
«Мы просим родителей не приобретать детям питбайки, мототранспорт, квадроциклы, электросамокаты», — обратила внимание начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОД УУП и ПДН МВД по Татарстану Резеда Вахитова в беседе с «Татар-информом».
Когда несовершеннолетние катаются на большой скорости, они нарушают правила дорожного движения, заметила глава отдела ПДН. Со слов Вахитовой, из-за подобного времяпрепровождения дети подвергают себя и иных участников дорожного движения опасности.
«Как следствие — получают тяжелые травмы либо погибают», — добавила она.
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