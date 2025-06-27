В отделе ПДН сообщили об опасности покупки детям питбайков и электросамокатов

27 июня 2025, 22:28

Резеда Вахитова: родителям не стоит покупать детям питбайки и электросамокаты

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Ночь — это опасное время для детей. Несовершеннолетние подвергают свою жизнь и здоровье серьезному риску, когда гуляют в это время. Однако и в светлое время суток ребенок может травмироваться. Родителям нужно минимизировать возможность возникновения таких ситуаций.







«Мы просим родителей не приобретать детям питбайки, мототранспорт, квадроциклы, электросамокаты», — обратила внимание начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОД УУП и ПДН МВД по Татарстану Резеда Вахитова в беседе с «Татар-информом».

«Как следствие — получают тяжелые травмы либо погибают», — добавила она.