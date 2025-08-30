В Москве с 1 сентября поменяются правила пользования каршерингом
Пользователей каршеринга станут верифицировать через городской портал Москвы с осени
В Москве с 1 сентября начнется поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. При этом для адаптации будет предусмотрен тестовый период с уведомлениями о необходимости подтверждения учетной записи. Это рассказала РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
Основной целью нововведения является повышение безопасности и надежности каршеринга за счет подтверждения личности пользователей. Тестовый период предусматривает несколько поездок с напоминаниями о верификации.
«Подключение к верификации будет происходить поэтапно — с учётом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе», — пояснила Цветкова.
По ее словам, большинство москвичей не должно испытать проблем от того, что для доступа к сервисам потребуется подтвержденная учетная запись на портале mos.ru. Многие горожане уже имеют ее, так что весь процесс будет быстрым и удобным.
Жители других городов также смогут зарегистрироваться на портале с номером любого российского оператора и подтвердить личность онлайн или через центр «Мои документы». Депутат указала, что от регистрации им тоже будет определенная польза.
«Например, (можно будет) приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту «Тройка» и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. (...) Аккаунт mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных», — перечислила Цветкова.