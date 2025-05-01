В Москве служитель храма окропил робота-доставщика святой водой: «От святой воды хуже никому не будет»

Фото: iStock/ AlizadaStudios
Священник столичного храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика. Снимок распространился в Интернете 1 мая.
В церкви объяснили, что заранее не планировали освящать робота, он лишь случайно встретился им на пути. Священники храма и прихожане проводят крестный ход каждый год после Пасхи по идентичному маршруту.
Представитель храма обратили внимание, что теперь еда в доставщике тоже считается освященной. Там пошутили, что затем те, кто получил освященный заказ, покрестятся и примут православие.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи.
Читайте также:
В Москве начали массово продавать краснокнижные ландыши майские
Дептранс попросил москвичей не ездить на летней резине из-за непогоды
Microsoft объявил о скором прекращении работы Skype
«Импровизация такая получилась. От святой воды хуже никому не будет, даже роботу-доставщику», — рассказали в церкви изданию «Подъем».
Представитель храма обратили внимание, что теперь еда в доставщике тоже считается освященной. Там пошутили, что затем те, кто получил освященный заказ, покрестятся и примут православие.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи.
Читайте также:
В Москве начали массово продавать краснокнижные ландыши майские
Дептранс попросил москвичей не ездить на летней резине из-за непогоды
Microsoft объявил о скором прекращении работы Skype
Ольга Енгалычева