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В Москве состоялся мастер-класс «Фотопроект: от замысла до реализации»

23 августа 2024, 18:17
Фото: iStock/Wavebreakmedia

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве в рамках фотоконкурса «Планета Москва» состоялся мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации».
Провела его автор снимков, победитель различных фотоконкурсов, участник выставок Наталья Шатохина.

«Столицей гордятся, её хвалят и любуются им — и всё это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших — есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города», — приводит «Вечерняя Москва» комментарий министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.



А в Кузбассе в честь Дня шахтёра состоялось авиашоу.

«Ведомые нашим земляком Денисом Кузнецовым летчики продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29», — приводит «Сiбдепо» слова временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Ранее сообщалось, что в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Московской области 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка».

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#победители
Россиянам озвучили самый выгодный для покупки вид малогабаритного жилья
Брокер Ракута рекомендовал покупать студии
23 августа 2024, 18:02

Фото: iStock/Madhourse

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при выборе среди малогабаритного жилья между студией или отдельной комнатой в квартире стоит выбрать первое.
«Если речь идёт о малогабаритной недвижимости и человек выбирает между студией и отдельной комнатой в квартире, лучше остановиться на студии, которая будет иметь свой кадастровый номер и принадлежать человеку полностью. К тому же, комнату на общей жилой площади продать сложно, а жить там зачастую нелегко, потому что соседи всегда разные», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Московскую и Ленинградскую области, а также Краснодарский край лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья.

«Исторически вводят из года в год более 0,8 кв. м на человека Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край. То есть это лидеры, которые вводят больше одного метра на человека. Также у нас хороший объём ввода всегда в Татарстане и в Башкирии. Сейчас начинает Нижний Новгород неплохо подтягиваться», — прокомментировал в беседе с RT Хуснуллин.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль».

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#недвижимость
#квартира
#строительство
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В лесу и на дне: в Подмосковье нашли две миномётные мины
23 августа 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Две миномётные мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Рузском и Дмитровском округах Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Одну из мин нашли во время прогулки дети. Боеприпас лежал на дне пересохшего пруда в деревне Поповское Дмитровского городского округа. Вторую мину обнаружили грибники: снаряд находился в лесу на расстоянии 600 метров от деревни Игнатьево Рузского городского округа», — говорится в сообщении.
О подозрительных находках жители сообщили в единую службу спасения «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как миномётные мины пятидесятимиллиметрового калибра, бывшие на вооружении во время ВОВ. После этого взрывотехники, соблюдая технику безопасности, утилизировали снаряды.

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#мина
#великая отечественная война
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#рузский городской округ
#дмитровский городской округ
#мособлпожспас
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Строительная готовность поликлиники на 600 посещений в Лобне превысила 90%
23 августа 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику центральной городской больницы, рассчитанную на 600 посещений за смену, возводят в Лобне, строительная готовность будущего медучреждения составляет уже более 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся устройство слаботочных сетей, уборка помещений и расстановка мебели, а также благоустройство прилегающей территории. В работах задействовано 95 человек, используется четыре единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания составляет 11,7 тыс. квадратных метров. Такая крупная поликлиника поможет на много лет вперёд решить вопрос доступности медицинской помощи, особенно удобно станет жителям микрорайонов, расположенных в северной части округа: они составят основную часть пациентов нового медицинского учреждения.

Поликлиника заработает уже в текущем году.

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#поликлиника
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#здравоохранение
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Победила в лотерее, но живет на пособия: почему выигравшей 90 млн девушке сейчас нечем кормить детей
23 августа 2024, 16:43

Фото: istockphoto/payphoto

В 2003 году 16-летняя британка Келли Роджерс выиграла в лотерее почти два миллиона фунтов стерлингов (90 млн рублей), чем прославилась на всю Англию. Девушка вскоре приобрела элитное жилье и исполнила свою самую заветную мечту, однако, как оказалось, эта сказка имела печальный финал. О том, как сложилась судьба юной миллионерши расскажет редакция «Радио 1».

16-летняя британка выиграла в лотерею


Получив выигрыш, Келли Роджерс покинула родительский дом и переехала в роскошный особняк, который приобрела за 180 тысяч фунтов. Затем британка исполнила свою давнюю мечту и сделала операцию по увеличению груди. Вскоре девушка встретила свою настоящую любовь. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но не тут-то было. Из-за внезапно свалившегося богатства девушка пристрастилась к запрещенным веществам.

Позже она призналась журналистам, что потратила на наркотики 250 тысяч фунтов — сумму, превышающую стоимость ее дома.

Однако даже эти расходы бледнеют на фоне того, сколько денег «одалживали» у Роджерс ее друзья.

«Некоторые просили у меня деньги на новые автомобили или учебу, и я просто не могла отказаться, хотя понимала, что рядом много случайных людей», — рассказывала британка.

Она также поделилась историей, когда на одной из вечеринок кто-то вынул из ее сумочки банковскую карту, и все начали расплачиваться ею за смартфоны и ноутбуки. В этот же период исчез возлюбленный девушки, оставив ее с маленькими детьми.

«В итоге 550 тысяч фунтов ушло на жилье для всей семьи, 300 тысяч — на одежду, макияж и татуировки, 250 тысяч — на путешествия за границу, 190 тысяч — на подарки родственникам и так далее», — подсчитала свои растраты девушка.

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

ДТП и наркотики


Британская пресса вскоре забыла о Роджерс, пока некоторое время назад она вновь не привлекала к себе внимание.

33-летняя мать четверых детей Келли Роджерс потеряла контроль над своим внедорожником, съехала с дороги и врезалась в ограждение на ферме. Прибывшие полицейские столкнулись с её неадекватным поведением: Келли попыталась сбежать, и правоохранителям пришлось применить силу, используя перцовый баллончик, чтобы её успокоить. Результаты экспресс-теста на наркотики подтвердили, что недавно девушка принимала запрещённые вещества.

В конечном итоге, у бывшей миллионерши отобрали водительские права на 22 месяца, а половину этого срока ей запрещено покидать дом после наступления ночи — соблюдение этого комендантского часа будет контролироваться специальным браслетом на её лодыжке. Из её прежнего богатства осталась только скромная дача и машина. Теперь девушке не хватает доходов, чтобы обеспечить четверых детей, поэтому она недавно подала заявление на получение государственной помощи.


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В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков
Минцифры: в Госдуму в сентябре внесут проект о запрете массовых спам-звонков
23 августа 2024, 16:33

Фото: iStock/Three Spots

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны в России. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение уже в сентябре текущего года. Шадаев выразил уверенность, что закон будет принят.

Напомним, глава Минцифры анонсировал запрет массовых спам-звонков на конференции «Телеком Будущего — 2024», которая состоялась в апреле. По его словам, среди российских абонентов выработалось «крайне напряженное отношение» к коммерческим обзвонам.

Ранее жителям Московской области назвали типичные фразы телефонных мошенников. О различных уловках и используемых злоумышленниками выражениях, подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#звонок
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В Химках завершается капремонт гимназии №23
23 августа 2024, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт здания гимназии №23 завершается в химкинском микрорайоне Сходня, итоги работ обсудили на совещании муниципальных властей с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Завершены практические все строительные работы. Остались последние штрихи: пусконаладочные работы и мелкие строительные. Нужно смонтировать приборы отопления, раковины, установить мебель. Первые поставки уже были, сейчас стартует сборка и установка», — сказал руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.
В настоящее время общая готовность капремонта оценивается в 95%. В обновлённом трёхэтажном здании общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров будут учиться 150 человек. Учёба в отремонтированной гимназии начнётся со 2 сентября.

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#дмитрий волошин
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Российская студентка разработала новый метод защиты от БПЛА
23 августа 2024, 16:22

Фото: istockphoto / Oselote

Студентка Андреева из Новгорода разработала новый метод защиты от беспилотных летательных аппаратов.
Студентка Новгородского государственного университета (НовГУ) Варвара Андреева создала инновационное устройство для борьбы с беспилотниками. Оно работает на основе лазерного излучения и полностью автономно.

«Устройство сканирует окружающее пространство в режиме ожидания. Когда беспилотник с видеонаблюдением попадает в контролируемую зону, устройство активируется и автоматически блокирует или выключает его. Кроме того, оно энергоэффективно и может использоваться не только для борьбы с дронами, но и для ослепления вражеских сил, а также против оптических прицелов. Его можно интегрировать как в индивидуальное, так и в мобильное военное оборудование», — поделились в NEWS.ru.

На VIII Международном научно-исследовательском конкурсе Варвара Андреева выступила вместе с научным руководителем Михаилом Даниловских. Их разработка заняла первое место в категории «Технические науки».

«На рынке нет мобильных оптических систем для борьбы с беспилотниками, которые могли бы защищать военную технику от дронов и управляемых боеприпасов, временно блокируя их камеры. В то время как традиционные методы противодействия часто оказываются неэффективными, её устройство предлагает более доступное решение», — отметила Варвара Андреева.

Девушка разработала сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки, который способен формировать сплошную завесу излучения на расстоянии до 100 метров, покрывая площадь в 20 квадратных метров.

Ранее компания VK увеличила скорость загрузки музыки и видео в своём приложении.

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Россияне назвали возраст, на который приходится пик карьеры
Опрос: Россияне считают возраст 35-39 лет оптимальным для пика карьеры
23 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/Bojan89

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.
Ещё 20% отметили идеальным для карьерного максимума возраст 40-44 года, 17% — 30-34 года.

«13% россиян отметили возрастной диапазон с 45 до 49 лет. Меньшая доля опрошенных, по 6%, полагает, что карьерный пик наступает в возрасте 25-29 лет или в 50-54 года», — приводит RT результаты исследования.

А для людей старших лет в Санкт-Петербурге с 1 сентября начнёт функционировать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Как передаёт «Петербургский дневник», карта даст право на посещение музеев, находящихся в ведении Комитета по культуре города. Уточняется, что срок действия данной акции – с 1 сентября 2024-го по весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату.

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В Химках планируют нанять специалистов для ухода за деревьями в парке «Дубки»
23 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Обход территории городского парка «Дубки» провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, он отметил важность сохранения этого уголка природы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Парк «Дубки» — территория живой природы в черте города. Здесь растут вековые дубы, липы, сосны, березы, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории», — сказал Дмитрий Волошин.
Отмечается, что одной из ключевых задач в настоящее время является привлечение специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке. В администрации также добавили, что площадь парка стала больше, поэтому ограждения перенесут на новые границы.

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