В Москве состоялся мастер-класс «Фотопроект: от замысла до реализации»

Фото: iStock/Wavebreakmedia
В Москве в рамках фотоконкурса «Планета Москва» состоялся мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации».
Провела его автор снимков, победитель различных фотоконкурсов, участник выставок Наталья Шатохина.
А в Кузбассе в честь Дня шахтёра состоялось авиашоу.
Ранее сообщалось, что в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Московской области 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка».
Читайте также:
Фарфоровые свадьбы украсят дулёвский фестиваль «Агашка»
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 262 подмосковных площадках
В День российского кино «Ленфильм» покажет свои лучшие новинки
«Столицей гордятся, её хвалят и любуются им — и всё это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших — есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города», — приводит «Вечерняя Москва» комментарий министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
А в Кузбассе в честь Дня шахтёра состоялось авиашоу.
«Ведомые нашим земляком Денисом Кузнецовым летчики продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29», — приводит «Сiбдепо» слова временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.
Ранее сообщалось, что в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Московской области 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка».
Читайте также:
Фарфоровые свадьбы украсят дулёвский фестиваль «Агашка»
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 262 подмосковных площадках
В День российского кино «Ленфильм» покажет свои лучшие новинки
Мелисса Тимофеева