В семье звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снова пополнение

18 сентября 2026, 23:24

Актриса Милли Бобби Браун подтвердила появление второго ребёнка

Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

22-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун подтвердила в соцсетях, что в их семье появился второй ребёнок. Актриса и её муж Джейк Бон Джови вновь стали родителями — пара усыновила ещё одного малыша.