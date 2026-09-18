В семье звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снова пополнение
22-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун подтвердила в соцсетях, что в их семье появился второй ребёнок. Актриса и её муж Джейк Бон Джови вновь стали родителями — пара усыновила ещё одного малыша.
Первого ребёнка супруги удочерили в 2025 году. Имя и лицо девочки они до сих пор предпочитают не раскрывать, стараясь максимально сохранить личную жизнь дочери в тайне.
Поводом для новых догадок стали недавние семейные кадры, которыми Милли поделилась в соцсетях. На одном из видео подписчики заметили у Джейка младенческий слинг, тогда как сама актриса держала на руках старшую дочь. Вскоре подозрения поклонников подтвердило издание People со ссылкой на источники. По информации инсайдеров, семья действительно снова усыновила ребёнка.
Милли решила не оставлять интригу без ответа и показала фотографию с маленькими ручками малыша, фактически подтвердив появление нового члена семьи.
При этом общих биологических детей у Милли и Джейка пока нет. Судя по всему, сейчас супруги сосредоточены на своей семье и воспитании двух усыновлённых детей.
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