Опубликованы кадры масштабного пожара в Оренбурге
В центре Оренбурга произошёл крупный пожар. Огонь охватил крышу пятиэтажного жилого дома в Больничном проезде. Об этом РЕН ТВ сообщили очевидцы в социальных сетях.
Изначально представители МЧС заявили, что пострадавших нет. Однако позднее стало известно, что один человек получил ранения.
Площадь пожара составила примерно 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены бригада спасателей в составе 56 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.
Из здания эвакуированы 220 человек, в том числе 48 детей. Пятерых человек удалось спасти.
Ранее смертельный пожар произошел на Алтае. В результате накала печи загорелось потолочное перекрытие в частном доме, погиб ребенок, еще три человека пострадали.
