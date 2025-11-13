Девушке из Киренска грозит до 20 лет за теракт из-за поджога трансформатора
В Киренске задержали девушку, которая подожгла трансформатор по указке телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Этот акт привел к отключению света в десятках домов. Теперь ей грозит уголовное дело о теракте с наказанием до 20 лет лишения свободы.
Злоумышленники представились сотрудниками налоговой службы и обманом заставили девушку оформить кредит на 300 тысяч рублей. Затем они взломали ее аккаунт на «Госуслугах» и приказали купить горючее. Под давлением аферистов она согласилась поджечь важные объекты.
Ранее МВД РФ предупредило о росте мошенничества на платформах для знакомств.
