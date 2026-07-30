В Москве убрали автомобиль, скатившийся в подземный переход метро «Домодедовская»
Машину, въехавшую на одну из лестниц подземного перехода у станции «Домодедовская» в Москве, эвакуировали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Вчера вечером в «Мустанг» с белорусскими номерами влетел другой автомобиль, который выехал на перекресток на красный сигнал светофора. От удара американская иномарка отлетела на тротуар, а затем скатилась по лестнице в переход.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место для выяснения всех обстоятельств случившегося. В ночь с 29 на 30 июля пресс-служба столичного департамента транспорта подтвердила, что автомобиль убран с лестницы, и все ограничения выхода №4 сняты.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье малолетняя школьница по ошибке выпила едкую щёлочь из бутылки с этикеткой газировки. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за время лечения она потеряла 15 килограммов.
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