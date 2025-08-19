В Москве задержали девушку, помогавшую мошенникам похитить 3,3 млн у пенсионерки
Полиция задержала 23-летнюю жительницу Тамбовской области, подозреваемую в соучастии в мошенничестве. Подробности сообщает начальник управления информацией и общественными связями столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Жертвой злоумышленников стала 83-летняя москвичка, потерявшая 3,3 млн рублей. Аферисты представились сотрудниками госорганов и убедили пенсионерку снять и передать им деньги якобы для защиты от мошенников. Позже они выманили ещё 2 млн рублей, убедив женщину оформить договор ренты.
Правоохранители установили, что задержанная девушка забирала деньги у пострадавшей и переводила их на криптокошельки сообщников, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полиция ищет других участников схемы.
