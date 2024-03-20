В Можайске 21 марта ограничат движение по ж/д переезду у станции Кукаринская

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«На период с 9 утра до 16:00 21 марта на проезде запланированы ремонтные работы. В это время движение автомобильного транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать объездные пути.
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