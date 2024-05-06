В Можайске спасатели вытащили собаку, провалившуюся в коллектор

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, провалившуюся в коллектор в Можайском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Ночью в 112 позвонил мужчина, который случайно нашел животное.
Стоит отметить, что колодец сотрудники прикрыли,а собака убежала сразу же после освобождения.
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«Прибыв на место вызова, специалисты встретились с очевидцем, который сообщил, что он хотел самостоятельно помочь четвероногой, но та вела себя агрессивно, поэтому без помощи специалистов мужчина не мог ее освободить. Спасатели оценили обстановку, животное находилось в коллекторе на глубине полутора метров, но, к счастью, в нем не было воды. Старший смены спустился к испуганной пленнице и успокоил ее, после чего помог ей выбрать на свободу», — рассказал замначальника 308-ой ПСЧ Роман Протасевич.
Стоит отметить, что колодец сотрудники прикрыли,а собака убежала сразу же после освобождения.
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Мира Полтева