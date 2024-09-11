В Можайском городском округе выбрали одну старосту для семи деревень

Фото: Министерство территориальной политики Московской области
Жительница деревни Сычики Ольга Ванькова была избрана старостой семи местных деревень: Сычики, Новые Сычики, Липуниха, Калужское, Дьяково, Поповка, Барыши, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
Ольга всегда стремилась помогать местным жителям, и многие из них знали её лично и часто обращались к ней за помощью.
«Как-то так получилось, я им всем помогала безвозмездно по мере сил и получилось, что они все под моим крылом были», — рассказывает Ольга о своем общении с односельчанами.
Ольга начала свою карьеру старосты ещё в советское время, когда была необходимость выбирать представителей от деревень. Жители выбрали Ольгу старостой деревни Сычики. Также она выросла в Новых Сычиках и часто посещала эту деревню, поэтому там её тоже назначили старостой. В остальных деревнях, что находятся неподалёку от деревни Сычиков, Ольга сначала неофициально выполняла обязанности старосты, а официальное удостоверение она получила лишь три года назад.
С помощью территориального отдела Можайского городского округа Ольге удалось организовать освещение двух деревень и запустить автолавку. В пяти деревнях она наладила сотрудничество с местными фермерами и совхозами, которые поставляют свою продукцию.
Ольга также оказывает информационную поддержку жителям: консультирует по вопросам обращения в различные инстанции, записей, оплат и необходимой документации.
В каждой деревне создан чат, где жители могут общаться, обсуждать взаимопомощь и совместные мероприятия.
Ольга поддерживает взаимодействие с заместителем главы Можайска, территориальными отделами и председателями соседних СНТ. Совместно с ними ей удалось благоустроить общий подъезд к деревне и СНТ, а также обновить колодезный домик.
«Хочется помочь всем жителям идти в ногу со временем. Я привыкла быть в центре жизни деревни, общаться с людьми, помогать. Иногда по работе приезжаю в деревню, а у меня жители спрашивают: «Куда обратиться? Как сделать лучше?». Стараюсь всем помочь, всё объяснить. Без этого уже скучно жить», — говорит Ольга.
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