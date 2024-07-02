В Можайском округе благоустроили пешеходные дорожки

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Три пешеходные дорожки заасфальтировали в Можайском городском округе, работы провели по региональной программе «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Были заасфальтированы три дорожки протяжённость. 514 метров, они востребованы у населения, так как кратчайшим путём ведут к часто посещаемым объектам», — отмечается в сообщении.В частности, пешеходные дорожки были заасфальтированы по следующим адресам: село Тропарёво — от дома №7 по Садовой улице до дома №16 по Советской улице, село Сокольниково — от дома №14 по Школьной улице до контейнерной площадки и деревня Ивакино — от дома №9 до дома №10.
В министерстве отметили, что в прошлом году по программе «Пешком» в Можайском округе были благоустроены дорожки в деревнях Горетово и Клементьево, а также в посёлке Лесное.
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Лев Каштанов