В МВД напомнили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»
С 1 июня 2025 года на портале «Госуслуги» вступил в силу новый порядок смены пароля, призванный повысить безопасность пользователей и защитить их данные от мошеннических действий. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Теперь, при попытке смены пароля, специальный код для подтверждения операции будет выслан пользователю только в том случае, если на его мобильном устройстве не осуществляется телефонный звонок. Это нововведение направлено на предотвращение доступа к аккаунтам пользователей со стороны мошенников, которые могут пытаться обманом получить информацию, демонстрируя экран телефона.
Эти изменения направлены на повышение уровня безопасности и защиту граждан от угроз в цифровом пространстве.
Мошенники начали обманывать пенсионеров, используя информацию о государственной программе «Активное долголетие». Стало известно, что мошенники представляются сотрудниками социальных служб, поликлиник и МФЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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