В МВД напомнили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»

03 июня 2025, 07:36

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С 1 июня 2025 года на портале «Госуслуги» вступил в силу новый порядок смены пароля, призванный повысить безопасность пользователей и защитить их данные от мошеннических действий. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.