В МВД напомнили об ответственности за скрытую съемку с использованием умных очков
Отключение или перекрытие индикатора записи на умных очках с камерой может перевести устройство в категорию скрытых средств съемки, за использование которых предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (Киберполиция) МВД.
Пользователям рекомендуют не модифицировать устройство, предупреждать собеседников о записи и не снимать там, где обсуждаются конфиденциальные сведения. Очки с камерой, микрофоном и искусственным интеллектом записывают видео от первого лица, распознают объекты и переводят речь.
Такие устройства помогают в работе и навигации, в частности незрячим людям: очки голосом описывают окружающую обстановку. Вместе с тем они менее заметны, чем смартфон, поэтому окружающие часто не понимают, что попали в кадр. Скрытая съемка и публикация материалов без согласия человека, отмечается в разъяснении, уже стали распространенной проблемой.
В МВД напомнили: съемка в общественном месте допустима, если человек оказался частью общего плана. Если же он является главным объектом кадра, публиковать запись без его согласия нельзя: он вправе требовать удаления ролика и компенсации морального вреда. Съемка в примерочных, раздевалках и других местах, где люди рассчитывают на приватность, является уголовным преступлением.
Умные очки с искусственным интеллектом стали одним из быстрорастущих сегментов рынка носимой электроники. Наиболее известные модели — Ray-Ban, разработанные американской Meta* совместно с производителем оптики EssilorLuxottica: они позволяют снимать фото и видео, слушать музыку, совершать звонки, пользоваться голосовым ИИ-ассистентом и переводить речь в реальном времени.
По данным Counterpoint Research, в первом полугодии 2026 года мировые поставки очков с ИИ выросли на 263% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на Meta* пришлось около 94% поставок таких устройств без встроенного дисплея. В числе конкурентов — Google, Samsung и китайские производители, включая Alibaba и Huawei.
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