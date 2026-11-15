В МВД напомнили об ответственности за скрытую съемку с использованием умных очков

15 ноября 2026, 14:20

МВД: Отключение индикатора записи на умных очках уголовно наказуемо

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Отключение или перекрытие индикатора записи на умных очках с камерой может перевести устройство в категорию скрытых средств съемки, за использование которых предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (Киберполиция) МВД.