В МВД назвали уведомления от приложений, которые нельзя игнорировать
Владельцам смартфонов не стоит игнорировать автоматические уведомления приложений. Об этом 14 сентября заявили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
В ведомстве отметили, что хотя такие оповещения порой раздражают, письма о входе в аккаунт, СМС с кодами подтверждения и уведомления о подозрительной активности «никогда не появляются без достаточных оснований». Компании применяют автоматические системы уведомлений для защиты пользователей, снижения финансовых рисков и выполнения регуляторных требований, поэтому при получении подобных сообщений лучше «удвоить осторожность», подчеркнули в МВД.
Ранее, 11 сентября, сообщалось о новых схемах телефонного мошенничества. Жертве говорят о якобы переводе средств с её счёта на Украину. Затем с ней связывается лжеюрист, убеждает приобрести современный смартфон и приехать по адресу для получения якобы ценных бумаг и денег.
Перед этим была информация, что семья певца Олега Газманова стала жертвой мошенников.
