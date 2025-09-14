В МВД назвали уведомления от приложений, которые нельзя игнорировать

14 сентября 2025, 16:21

В МВД порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления от приложений

Фото: istockphoto/Tippapatt

Владельцам смартфонов не стоит игнорировать автоматические уведомления приложений. Об этом 14 сентября заявили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.