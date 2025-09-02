В МВД перечислили правила защиты от мошенников
В управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ (УБК) МВД России 2 сентября рассказали о приёмах мошенников, которые привлекают внимание жертвы, и дали рекомендации по защите.
Как отметили в ведомстве, основная цель всех схем — захватить внимание человека. Чем сильнее оно отвлечено, тем легче отключить критическое мышление и заставить действовать импульсивно. Злоумышленники добиваются этого по-разному: апеллируют к эмоциям (страх, жадность, доверие), создают «искусственную срочность», требуя немедленных действий, используют запутанные формулировки и перегружают жертву информацией, чтобы она не успела всё осмыслить.
Для защиты МВД советует прерывать сомнительные разговоры, применять «правило паузы» и повышать свою осведомлённость о типичных схемах мошенничества. Ведомство подчёркивает: не перезванивать по номерам из SMS — связываться следует только через официальные контакты, указанные на сайтах организаций. Также рекомендуют использовать технические средства защиты: подключать антифрод-сервисы, включать двухфакторную аутентификацию и своевременно обновлять приложения. Технические меры не заменяют здравый смысл, но существенно его усиливают, заключили в УБК.
Ранее там же предупредили, что взломы аккаунтов в мессенджерах и соцсетях остаются популярным способом мошенничества: злоумышленники получают доступ к страницам и рассылают от их имени обманные сообщения. Признаки компрометации аккаунта — нетипичные просьбы вроде «срочно переведи деньги» или «выручай, у меня проблемы», а также изменение привычного стиля общения.
