Грузинские митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси

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Митингующие, выступающие против закона об иностранных агентах, заблокировали площадь Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за действий протестующих ограничено движение автотранспорта. Водители громко сигналят и выражают свое недовольство. На место происшествия была направлена бригада патрульной полиции.
Вечером того же дня женщины организовали митинг против закон об иностранных агентах. Они собрались на площади Республики и прошли по улице Руставели к зданию парламента.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.
Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.
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Вечером того же дня женщины организовали митинг против закон об иностранных агентах. Они собрались на площади Республики и прошли по улице Руставели к зданию парламента.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.
Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.
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Александр Климов