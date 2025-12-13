В МВД раскрыли новую схему мошенников, связанную с «пассивным доходом»
В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества под видом предложений о «пассивном доходе». Подробности публикует Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, злоумышленники ищут жертв на сайтах знакомств. Мошенница, представившись, начинает общение и через некоторое время предлагает человеку устроиться в компанию, где она якобы работает.
После нескольких бесед девушка сообщает о возможности получать пассивный доход в этой фирме. Затем она просит жертву перейти по ссылке, установить программу, пройти в ней авторизацию и привязать банковскую карту. Как выясняется позже, эта система предоставляет мошенникам удалённый доступ к банковскому приложению на устройстве жертвы.
Ранее эксперт по кибербезопасности предупредил о всплеске мошенничества перед Новым годом.
