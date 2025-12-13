В МВД раскрыли новую схему мошенников, связанную с «пассивным доходом»

13 декабря 2025, 19:49

Фото: Istock/Atstock Productions

В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества под видом предложений о «пассивном доходе». Подробности публикует Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.