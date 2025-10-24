Юрист раскрыл, когда работника могут уволить за внешний вид
Работника могут уволить за несоблюдение дресс-кода только при систематических нарушениях, если требование к одежде прописано в трудовом договоре. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.
По его словам, которые приводит агентство, напрямую увольнение за нарушение дресс-кода невозможно, но работодатель вправе установить специальное требование к одежде. При несоблюдении этого правила сотруднику могут сделать замечание или выговор, а при повторных нарушениях — уволить по соответствующей статье ТК. Эксперт рекомендовал внимательно изучать договор перед трудоустройством, а также соблюдать установленные требования.
