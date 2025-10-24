Юрист раскрыл, когда работника могут уволить за внешний вид

24 октября 2025, 17:43

Адвокат Аграновский: за нарушение дресс-кода увольняют, если он есть в договоре

Фото: iStock/IrinaBraga

Работника могут уволить за несоблюдение дресс-кода только при систематических нарушениях, если требование к одежде прописано в трудовом договоре. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.