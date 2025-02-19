В Лотошине провели акцию по противодействию мошенникам

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Информационную акцию «Осторожно! Финансовые мошенники» провела для жителей округа Лотошино сотрудница местного отделения полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции сотрудница полиции рассказала жителям, какие схемы обмана используют аферисты, чтобы получить доступ к личным данным жертв и выманить у них деньги. Она также напомнила, что никому нельзя сообщать номера банковских карт, пароли и секретные коды. А перед покупкой товара через интернет-магазин нужно изучить сайт продавца и проверить отзывы о его работе», — говорится в сообщении.Всем участникам акции сотрудница полиции вручила тематические памятки.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через Telegram, для которой используется рассылка от канала с названием «Безопасность».
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Лев Каштанов