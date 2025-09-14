В МВД России сообщили о попытках совершения терактов на избирательных участках

14 сентября 2025, 20:26

МВД: на избирательных участках в РФ зафиксировали 10 попыток терактов с дронами

Фото: istockphoto/Dzurag

МВД зафиксировало десять попыток терактов с использованием беспилотников на избирательных участках в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Ленара Габдурахманова.