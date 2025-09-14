В МВД России сообщили о попытках совершения терактов на избирательных участках
МВД зафиксировало десять попыток терактов с использованием беспилотников на избирательных участках в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Ленара Габдурахманова.
По его словам, несмотря на эти попытки, работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование перенесли на резервные участки.
Из десяти инцидентов семь зафиксировали в Белгородской области и три — в Брянской. Пострадавших нет.
Ранее, 11 сентября, председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев допустил возможность вмешательства зарубежных стран в выборы. Он отметил, что в прошлый раз недружественные государства пытались использовать дни голосования для дискредитации избирательной системы и дестабилизации обстановки.
Читайте также: