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В МВД сообщили о новой полезной функции в Telegram против мошенников

Фото: istockphoto/Ton Photograph

Фото: istockphoto/Ton Photograph

В новой версии Telegram появилась полезная функция, помогающая распознать мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве порекомендовали пользователям обновить свой Telegram до последней версии, чтобы указанный функционал загрузился в телефон или другое устройство. Это поможет избежать нежелательного и опасного общения с аферистами, говорят специалисты.

Речь идёт о специальной функции, воспользовавшись которой человек сможет увидеть дату регистрации, а также страну, в которой зарегистрирован телефонный номер, которым пользуется его собеседник. Если станет очевидным, что указанные данные не соответствуют тому, кем представляется контакт, то лучше сразу прекратить общение, советуют эксперты. Также следует с подозрением относиться к аккаунтам, зарегистрированным совсем недавно, добавили в МВД.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю
Синоптик Шувалов: температура в Москве достигнет +14 градусов
10 марта 2025, 13:58

Фото: iStock/ValerijaP

За окном москвичей и жителей области настоящая весна, однако радоваться люди не спешат.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что похолоданий в ближайшие дни бояться не стоит.

«Вся неделя будет теплая. Но с примесью дождей. Они будут во вторник, в среду, в пятницу у нас усилится ветер. Но погода будет теплой — с температурой до 14 градусов выше нуля», — сказал синоптик.

Он добавил, что похолодания начнутся в выходные, а на следующей неделе «ляжет немного снега».

«Дожди будут небольшие, кратковременные. Ночами ожидаются положительные температуры: от 1 до 3 градусов. Дневная температура постоянно 10−12 градусов, в пятницу в связи с приближением циклона будут резкие, скачкообразные перепады давления, нужно быть внимательнее», — рассказал Шувалов.

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Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян
10 марта 2025, 13:54

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян, которая, по ее словам, втянула блогера в нелегальный бизнес. Об этом пишет Shot.
Митрошина познакомилась с Оганесян в 2019 году. Уже в 2020 Оганесян прогрела публику перед запуском курса Митрошиной, заработав на этом 10 млн рублей.

Адвокаты Митрошиной утверждают, что деньги перечислялись на счета участников «команды» и самой Нелли Оганесян. При этом Митрошина заявляет, что ничего на свои счета не получала. Оганесян же была наёмным сотрудником и получала часть оплаты за продажу курсов на свои счета. Девушки сотрудничали до 2022 года включительно.

Александра Митрошина была задержана на Кубани по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.

Позже её доставили в Москву для проведения следственных действий, где ей предъявили обвинение. Митрошина признала вину и готова сотрудничать со следствием.

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#следствие
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В октябре пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!»
10 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

С 29 октября по 01 ноября 2025 года в стране пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!». В этом году он посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие направлено на формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья — бывших советских республик. Организатором фестиваля «За нами Победа!» выступает Автономная некоммерческая организация
Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.

В фестивале-конкурсе могут принять участие участие как любительские, так и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно- прикладное искусство, театры мод и так далее. Конкурсы проводятся для восьми различных возрастных категорий от трёх до 80 лет.

С подробной информацией о порядке и условиях проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте Центра «Зарница», а также в группах «ВКонтакте» и Telegram.

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#telegram
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Психолог назвала две главные причины, из-за которых людям тяжело найти вторую половинку
Психолог Лысакова: люди не могут найти вторую половинку из-за страха боли
10 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/fizkes

Семь из десяти россиян, по данным опроса ВЦИОМ, не боятся одиночества. Сорок процентов респондентов считают, что одиноких людей в их населенном пункте за последние пять лет стало больше. Четверть опрошенных считает, что сегодня легко найти себе вторую половину, 63% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что в современном мире тяжело найти вторую половину из-за несовпадения целей и ценностей.

«Люди, заточенные на создание семьи — это одна категория, другая — абсолютно не заточена. И когда они встречаются, происходит несовпадение, фрустрация (разочарование в плоть до депрессии) неизбежна», —объяснила эксперт.

По ее словам, за последние 20 лет социальные ценности сильно изменились, что приводит к нарушению прежних традиций, связанных с построением семьи.

«Раньше в 20−25 лет считалось абсолютно нормой, если ты уже женат/замужем, если у тебя есть дети. А сейчас все поменялось: все строят карьеру, все эмансипированы, и вот из-за этого, конечно, сложности», — отметила психолог.

Также она добавила, что сложности с любовным партнерством связаны со страхом в очередной раз ошибиться и испытать боль.

«Женщина встречает мужчину, и он говорит, что настроен на все серьезное, а на самом деле для него цель — мимолетные отношения. После нескольких таких случаев женщина может разочароваться в отношениях в принципе. Иногда даже после одного неудачного случая складывается установка, стереотип, что все обманщики, лжецы, никому нельзя верить. И то же самое у мужчин. Люди себя оберегают от боли — это частое явление», — пояснила психолог.

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Скончалась вдова Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова
10 марта 2025, 11:09

Татьяна Говорова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Москве умерла актриса Татьяна Говорова, супруга знаменитого коллеги по цеху Виктора Павлова. Причиной смерти 84-летней артистки стала острая сердечная недостаточность.
Женщине стало плохо накануне, 9 февраля, сообщает телеграм-канал SHOT. Она вызвала скорую помощь и было принято решение об экстренной госпитализации уже потерявшей к тому времени сознание артистки. Медицинская бригада проводила реанимационные мероприятия, но до больницы Татьяну Говорову не довезли. Актриса скончалась около 19:00 в машине скорой помощи.

Зрителям Татьяна Говорова известна в основном ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». А так же тем, что была замужем за легендарным Виктором Павловым, народным артистом РФ, с которым они поженились в 1966 году и прожили вместе 40 лет, до самой смерти актёра.

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