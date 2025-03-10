В МВД сообщили о новой полезной функции в Telegram против мошенников

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В новой версии Telegram появилась полезная функция, помогающая распознать мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве порекомендовали пользователям обновить свой Telegram до последней версии, чтобы указанный функционал загрузился в телефон или другое устройство. Это поможет избежать нежелательного и опасного общения с аферистами, говорят специалисты.
Речь идёт о специальной функции, воспользовавшись которой человек сможет увидеть дату регистрации, а также страну, в которой зарегистрирован телефонный номер, которым пользуется его собеседник. Если станет очевидным, что указанные данные не соответствуют тому, кем представляется контакт, то лучше сразу прекратить общение, советуют эксперты. Также следует с подозрением относиться к аккаунтам, зарегистрированным совсем недавно, добавили в МВД.
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Речь идёт о специальной функции, воспользовавшись которой человек сможет увидеть дату регистрации, а также страну, в которой зарегистрирован телефонный номер, которым пользуется его собеседник. Если станет очевидным, что указанные данные не соответствуют тому, кем представляется контакт, то лучше сразу прекратить общение, советуют эксперты. Также следует с подозрением относиться к аккаунтам, зарегистрированным совсем недавно, добавили в МВД.
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Александр Бойцов