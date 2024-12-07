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ФСБ: в Дагестане задержали 12 членов группировки, планировавших теракт

Фото: iStock/ Diy13

Фото: iStock/ Diy13

Силовики в Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — обратили внимание представители ведомства.

У подозреваемых изъяли стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, боеприпасы и 20 мешков с аммиачной селитрой — их общий вес составил одну тонну. Найденные СВУ ликвидировали на месте.



На данный момент задержанные уже дают признательные показания, решается вопрос об аресте членов террористической группы.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл».

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#мвд
#оружие
#боеприпасы
#дагестан
#теракт
В Башкирии двое рабочих застрелили начальника и насмерть забили его жену
07 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/zim286

В башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.
Сначала мужчины решили ограбить своего шефа, сообщает телеграм-канал SHOT. Они забрались к нему в дом и вскрыли сейф, откуда достали деньги, драгоценности и хранившееся там же оружие.

В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Застигнутые на месте преступления грабители застрелили мужчину, а его супругу связали и жестоко избили. От полученных травм женщина скончалась.

Сразу после этого преступники попытались скрыться на автомобиле Toyota. Однако в Иглинском районе Башкирии их задержали правоохранители, задействованные в плане «Перехват». В салоне машины полицейские обнаружили ружья, патроны и украденные деньги.

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В Дзержинске школьницы измазали учительницу тортом и обматерили
07 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/ primipil

В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепили ей торт в лицо и обматерили, сообщил Телеграм-канал Readovka.
«В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — говорилось в сообщении канала.

На видео подростки грубо общались с сотрудницей учебного учреждения. Большая часть пользователей Интернета негативно отреагировали на поведение учениц. Они подчеркнули недопустимость подобного отношения к педагогу. Многие люди под роликом упомянули о неуважении младшего поколения к старшему.

Уточнялось, что перед тем, как ударить тортом педагога, подростки потребовали, чтобы она отпустила их с занятий.

С первого раза кондитерское изделие не сломалось, поэтому одна из девочек его подобрала и снова попыталась окунуть учительницу в торт. Преподаватель просила школьниц прекратить и выдвинула предположение, что видеозапись выложат в сеть. Подростки не слушали, а лишь смеялись.

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#мат
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В Российском военно-историческом архиве обнаружили муляж указа Петра I
07 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto/FooTToo

В Российском военно-историческом архиве обнаружен поддельный указ Петра I. Документ носит название «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд» и датирован 11 ноября 1723 года.
Подлинник документа был обнаружен на европейском аукционе International Autograph Auctions Europe S.L., сообщает РЕН ТВ. Сотрудники архива не знают, кто и когда осуществил подмену исторического документа, они узнали о случившемся только после того, как были объявлены торги.

К сожалению, это не первое происшествие в военно-историческом архиве. 1 ноября стало известно, что из него похитили указ Петра II об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», датированный 9 сентября 1727 года. Указ был продан во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей). Документ примечателен тем, что Петр II скончался в возрасте 14 лет, оставив немного указов, так что этот является настоящим раритетом.

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#происшествие
#евро
#школы
#торги
#указ
#сотрудники
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Кот спас украинского уклониста от смерти от обморожения и бойни в ВСУ
07 декабря 2024, 17:33

Фото: istockphoto/zsv3207

28-летний украинец, спасаясь от мобилизации, бежал в Румынию. В горах Марамуреш он упал на дно 400-метрового оврага и замёрз бы там насмерть, если бы не... кот.
Парень пролежал в снегу пять с половиной часов и остался в живых только благодаря своему котёнку, который прижимался к нему и согревал своим теплом. Об этом рассказали журналистам издания Sportmedia спасатели, которые обнаружили окоченевшего, но живого уклониста.

На Украине в конце февраля 2025-го все отсрочки от мобилизации станут недействительными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

По данным Евросоюза, более 190 000 украинских юношей в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.

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#видео
#ес
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СК попросит суд взять под стражу напавшего на учащихся 8-классника в Краснодаре
07 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock/ BrianAJackson

Следствие собирается попросить суд о заключении под стражу подростка, который напал с ножом на других учащихся в школе Краснодара, говорилось на сайте регионального управления СКР.
6 декабря ученик восьмого класса, вооруженный ножом, напал на детей в здании школы Краснодара, которая расположена в посёлке Российский. В результате происшествия пострадали четверо учащихся. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент жизни детей в безопасности.

Несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении хулиганства, задержали, а потом его допросил следователь Следственного комитета России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств нападения, продолжаются, ещё происходит сбор доказательственной базы. Следователи изъяли и в настоящий момент изучают документы, в том числе связанные с работами по охране школы.

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#документы
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В Кировской области при аварии с минивэном и легковушкой погибли три человека
07 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Valdas Jarutis

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в котором столкнулись минивэн и легковой автомобиль, пострадали три человека, сообщило РИА Новости региональное управление МВД.
Дорожно-транспортный инцидент произошёл в субботу в 13.30 по московскому времени в Юрьянском районе на 427 километре федеральной автодороги «Вятка».

«Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Caravelle и «Лада Гранта». В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — говорилось в сообщении.


На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по трассе ограничено. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии.

По информации следственного управления следственного комитета по региону, среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии есть дети, их госпитализировали, сообщило агентство ТАСС.

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В Москве электробус столкнулся с Bentley

В Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие
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#происшествия
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В московском салоне сотовой связи взорвался смартфон
07 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Смартфон взорвался в салоне сотовой связи. Инцидент произошёл в торговом центре «Вавилон-92» в проезде Дежнева в Москве.
На текущий момент известно об одном пострадавшем, сообщает телеграм-канал «112». В здании наблюдается сильное задымление. Проводится эвакуация покупателей и персонала торговых точек. На месте работают представители экстренных служб и правоохранители. Известно, что сильное задымление наблюдается на первом этаже, из-за густого дыма на втором этаже остались отрезанными люди, которые не могут спуститься.

В результате взрыва пострадал мужчина, который получил ожоги. Помощь ему оказала прибывшая бригада скорой помощи. Причину взрыва гаджета установят полицейские и технические эксперты.

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В Перми на полной скорости столкнулись два трамвая — видео
В Перми произошло жёсткое столкновение двух тамваев
07 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Martin Leber

В Перми на высокой скорости столкнулись два трамвая. В результате жёсткого столкновения пострадал 21 человек, в том числе двое детей.
Инцидент произошёл на перекрёстке, когда один из трамваев выполнял поворот, сообщает телеграм-канал «112». Из за резкого торможения во время манёвра вагоновожатый следовавшего сзади вагона не сумел затормозить и врезался в хвост идущего впереди состава. На видеокадрах, опубликованных телеграм-каналом, можно увидеть, что во всех вагонах вылетели стёкла, повреждены кресла, а полы салонов усыпаны осколками.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Основной вид травм — порезы осколками стёкол. На месте работают правоохранители и медики. Причины происшедшего предстоит установить полицейским и техническим экспертам.

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ВС РФ освободили Берестки в ДНР
07 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Министерство обороны РФ.
В освобождении населённого пункта Берестки участвовали подразделения группировки войск «Центр», они продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины.

Данная группировка войск нанесла поражение военным армии Украины и технике нескольких бригад ВСУ, отразила десять контратак. Подчёркивалось, что киевский режим потерял до 525 военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации передало, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, который расположен в Донецкой Народной Республике.

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