ФСБ: в Дагестане задержали 12 членов группировки, планировавших теракт

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Силовики в Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — обратили внимание представители ведомства.
У подозреваемых изъяли стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, боеприпасы и 20 мешков с аммиачной селитрой — их общий вес составил одну тонну. Найденные СВУ ликвидировали на месте.
На данный момент задержанные уже дают признательные показания, решается вопрос об аресте членов террористической группы.
Ранее сообщалось, что в сети появились фото задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл».
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Ольга Енгалычева