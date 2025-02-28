В наркодиспансере объяснили, как получить справку после лишения прав

Фото: iStock/CalypsoArt
Для восстановления водительских прав после лишения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения необходимо пройти процедуру медосвидетельствования. Об этом рассказала старшая медсестра экспертно-консультативного отделения Республиканского клинического наркодиспансера Лейсан Асхадуллина.
Так, по ее словам, для получения справки необходимо пройти стандартную медкомиссию для водителей и получить справку по форме 003–В/у. Далее необходимо пройти осмотр у психиатра и психиатра-нарколога только по месту временной или постоянной регистрации гражданина. Однако, если человек зарегистрирован в Татарстане менее трех лет, ему придется получить справку от нарколога с предыдущего места жительства о том, что он не состоит на учете.
Асхадуллина подчеркнула, что справки от нарколога – это документ строгой отчетности, а за их подделку полагается административная и уголовная ответственности. Такой документ можно получить исключительно в диспансере с лицензией.
Читайте также:
В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав
Гостехнадзор обнаружил несколько фальшивых удостоверений тракториста-машиниста
В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»
«Требования к медицинскому освидетельствованию достаточно жесткие, так как законодательство нацелено на восстановление безопасности на дорогах», — отметила Лейсан Асхадуллина в беседе с «Татар-информ».Специалист пояснила, что в процессе консультации у психиатра-нарколога проводится экспресс-тестирование мочи на наличие десяти различных наркотических веществ. В случае отрицательного результата пациенту будет выдано направление на анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT), который позволяет определить, не злоупотребляет ли человек алкоголем.
Асхадуллина подчеркнула, что справки от нарколога – это документ строгой отчетности, а за их подделку полагается административная и уголовная ответственности. Такой документ можно получить исключительно в диспансере с лицензией.
Читайте также:
В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав
Гостехнадзор обнаружил несколько фальшивых удостоверений тракториста-машиниста
В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»
Элина Позднякова