Гостехнадзор обнаружил несколько фальшивых удостоверений тракториста-машиниста

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекция Управления Гостехнадзора, проводя плановый технический осмотр самоходной машины в городских округах Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов, выявила несколько поддельных удостоверений тракториста-машиниста, предъявленных гражданами, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В процессе проверки были обнаружены признаки фальсификации документов, а подлинность их выдачи на имена предъявителей не подтвердилась.
Материалы по данному инциденту переданы во 2 отдел полиции МУ МВД «Ногинское» для дальнейшего разбирательства и принятия решения в рамках статей 144 и 145 УПК РФ.
В начале недели аналогичный случай был зафиксирован инспекцией Гостехнадзора в Раменском муниципальном округе, а также в городских округах Жуковский и Бронницы. Тогда материалы по факту подделки удостоверения были направлены в ОВД МВД России г. Бронницы.
Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает, что использование поддельных документов влечет уголовную ответственность, включая лишение права управления транспортными средствами и административные штрафы.
В Подмосковье в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. км дорог
Подмосковные энергетики усилят меры по обеспечению надёжного электроснабжения на выходных
В Московской области увеличат объём производства кофе
Материалы по данному инциденту переданы во 2 отдел полиции МУ МВД «Ногинское» для дальнейшего разбирательства и принятия решения в рамках статей 144 и 145 УПК РФ.
В начале недели аналогичный случай был зафиксирован инспекцией Гостехнадзора в Раменском муниципальном округе, а также в городских округах Жуковский и Бронницы. Тогда материалы по факту подделки удостоверения были направлены в ОВД МВД России г. Бронницы.
Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает, что использование поддельных документов влечет уголовную ответственность, включая лишение права управления транспортными средствами и административные штрафы.
Читайте также:
В Подмосковье в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. км дорог
Подмосковные энергетики усилят меры по обеспечению надёжного электроснабжения на выходных
В Московской области увеличат объём производства кофе
Дайана Хусинова