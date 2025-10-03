Специалист из КНР высоко оценил технологические аспекты мессенджера MAX

03 октября 2025, 21:14

Специалист из КНР Чжао: российский мессенджер MAX не копирует WeChat

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Кофаундер ИТ‑компании «Рулла» Хэнлун Чжао провёл сравнение российской платформы MAX с китайским WeChat и подчеркнул её стратегические преимущества. Об этом пишут «Ведомости».





Чжао высоко оценил техническую часть проекта и впечатляющие темпы роста аудитории: по его словам, всего за несколько месяцев после запуска в MAX зарегистрировался каждый четвёртый россиянин. Он отметил современный интерфейс с папками для чатов, возможностью редактирования сообщений и быстрыми реакциями, что, по мнению эксперта, выгодно отличает MAX от WeChat.



По части голосовой связи Чжао указал на сопоставимое с китайским сервисом качество: платформа использует более 2,5 тыс. медиасерверов по России и внедряет современные технологии для улучшения звонков, в том числе DRed и NoLACE. Общим для обеих платформ он назвал курс на глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес‑приложениями.





«Идея в том, чтобы дать пользователю универсальный цифровой инструмент для доступа ко всем услугам: финансам, медицине, повседневным сервисам», — сказал Чжао, добавив, что MAX и WeChat схожи по назначению, но развивались по разным траекториям.

«MAX не повторяет, а создает свою модель. Главное в этой истории — не звонки, а искать свой путь к тому, каким должен быть суперапп в России, опираясь на уже состоявшиеся платформы», — заключил Чжао.