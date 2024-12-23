В Нижневартовске коммунальщики вместе со снегом вывезли камень за 100 тысяч рублей

Для того, чтобы сэкономить на новогоднем застолье, следует готовить все блюда самостоятельно, не покупая готовые в магазинах, а также заменять дорогие ингредиенты более дешевыми. Об этом рассказал бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустан Даутов. По его словам, следует обратить внимание на икру палтуса и мясо индейки или утки, чтобы ужин в Новый год не обошелся в копеечку.