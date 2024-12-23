В Нижневартовске коммунальщики вместе со снегом вывезли камень за 100 тысяч рублей

Фото: iStock/ docksnflipflops
В Нижневартовске коммунальщики во время уборки снега случайно демонтировали ландшафтный камень, установка которого обошлась в 100 тысяч рублей, сообщила группа «Типичный краб 86» в соцсети «ВКонтакте».
В рамках программы инициативного бюджетирования декоративный камень из таганайского златолита установили в сквере Оптимистов. Вес бута работников коммунальных служб не смутил — двухтонный камень положили в самосвал и повезли вместе со снегом на полигон. Сучившееся увидели местные жители.
Местные жители считают, что раньше весны бутовый камень среди сугробов не найдут, иные полагают, что установят новый.
Чтобы сгладить ситуацию, коммунальные службы установили в сквере новогоднюю ёлку.
Читайте также:
В Москве обещают тепло и снегопады
Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю
Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках
«Многие не сразу поняли, что произошло», — обратили внимание горожане.
Местные жители считают, что раньше весны бутовый камень среди сугробов не найдут, иные полагают, что установят новый.
«Не найдут — купят аналогичный у того же поставщика плюс доставка из Челябинска, плюс установка (это порядка 70–100 тысяч)», — уточнили активисты.
Чтобы сгладить ситуацию, коммунальные службы установили в сквере новогоднюю ёлку.
Читайте также:
В Москве обещают тепло и снегопады
Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю
Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках
Ольга Енгалычева