Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Нижневартовске коммунальщики вместе со снегом вывезли камень за 100 тысяч рублей

В Нижневартовске коммунальщики вместе со снегом вывезли камень за 100 тысяч рублей

Фото: iStock/ docksnflipflops

Фото: iStock/ docksnflipflops

В Нижневартовске коммунальщики во время уборки снега случайно демонтировали ​ландшафтный камень, установка которого обошлась в 100 тысяч рублей, сообщила группа «Типичный краб 86» в соцсети «ВКонтакте».
В рамках программы инициативного бюджетирования декоративный камень из таганайского златолита установили в сквере Оптимистов. Вес бута работников коммунальных служб не смутил — двухтонный камень положили в самосвал и повезли вместе со снегом на полигон. Сучившееся увидели местные жители.

«Многие не сразу поняли, что произошло», — обратили внимание горожане.



Местные жители считают, что раньше весны бутовый камень среди сугробов не найдут, иные полагают, что установят новый.

«Не найдут — купят аналогичный у того же поставщика плюс доставка из Челябинска, плюс установка (это порядка 70–100 тысяч)», — уточнили активисты.

Чтобы сгладить ситуацию, коммунальные службы установили в сквере новогоднюю ёлку.

Читайте также:

В Москве обещают тепло и снегопады

Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю

Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках
#полигон
#активисты
#коммунальные службы
#снег
Россияне не стали отказываться от отдыха на Чёрном море после разлива мазута
23 декабря 2024, 18:41

Фото: iStock/ inewsistock

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объявил, что россияне не стали отказываться от новогоднего отдыха на курортах Чёрного моря от Сочи до Анапы после ЧП с танкерами. По данным РСТ, инцидент не повлиял на бронирование туров на лето.
«По нашим данным, на курортах от Сочи до Анапы [в связи с инцидентом] не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Инфраструктура курортов не пострадала», — отмечалось в сообщении.

Юрий Барзыкин обратил внимание, что случившееся не повлияет на летний сезон, а весь мазут уберут с берега к февралю-марту.

«Несомненно, произошедшее — очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер», — добавил Юрий Барзыкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии уточнил, судя по всему, самая острая фаза прошла.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю передала, что всего на вечер воскресенья 22 декабря собрали порядка 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, ещё очистили примерно 34 км побережья. На месте трудятся около 6 тысяч спасателей, волонтеров и больше 250 единиц техники.

Читайте также:

В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде

Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
#мчс
#сочи
#служба
#туристы
#анапа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодым семьям Подмосковья будут доплачивать 300 тыс. рублей при рождении детей
23 декабря 2024, 18:24

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье с 2025 года введут новую доплату для молодых семей. Им будут выделять дополнительные 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе традиционного обращения к жителям.
«Со следующего года запустим новую меру поддержки демографии. Это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где возраст обоих родителей – до 35 лет», – сказал глава региона.
Он добавил, что в Подмосковье от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. детей каждый год остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе закрыты.
Существует система подбора семей для сирот. Помимо этого, в Подмосковье есть программа выплат опекунам.

Ранее сообщалось, что Московская область – лидер по устройству детей в семьи в России. Из 22 тыс. детей-сирот почти все находятся в семьях.

В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

Читайте также:

На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье потратят порядка 100 млрд рублей

Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья

Второй этап расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит 35 тыс. жителей
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#выплаты
#семьи с детьми
#социальная поддержка
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новый год в Москве ожидается небольшой мороз
Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются небольшие морозы в Новый год
23 декабря 2024, 18:23

Фото: iStock/Yana Tikhonova

В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, температура будет держаться в пределах от -5 до -10 градусов. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, существенных осадков до конца года в столице не предвидится.
«Никаких сильных морозцев не будет. Где-то по региону в пределах минус 5–10 градусов — это самый холодный вариант», — пояснила синоптик в беседе с «Москвой 24».
В то же время на этой неделе, по данным Поздняковой, прогнозируется неустойчивая погода. В разговоре с АГН «Москва» она отметила, что со вторника будет преобладать облачная погода, ночью небольшой снег, возможен гололед, от 0 до -2 в столице, днем — небольшой снегопад и около 0 градусов.

Читайте также:

В Москве обещают тепло и снегопады

Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках

Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю
#москва
#погода
#снег
#гололёд
#снегопад
#тепло
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
23 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/ifc2

В сфере карьеры надо постараться не наговорит лишнего. В тоже время важно своевременно реагировать и не затягивать сроки. В любви необходимо проявить умение дружить и поддерживать общие духовные интересы. В вопросах здоровья нельзя перемерзать и грустить. Поможет осмотрительность и оптимистичный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака с 23 по 29 декабря.

Овну будет приток оптимизма и жизнелюбия. Он станет авантюрнее азартнее. Перед ним откроются новые перспективы.

У Тельца ожидается прибыль. Его доход увеличится. Ему благоприятно делать покупки.

Близнецам важно быть открытыми к общению. Интересные знакомства и перемены вдохновят их.

Рак может рассчитывать на улучшения уровня жизни. Он будет занят домашними делами и семейными вопросами.

Льва порадует его любимое дело. Он увлечённо сможет реализовать задуманное.

Дева расширит круг своих контактов и улучшит взаимоотношения с партнёрами.

Весам надо быть готовыми к тому, что деловое и дружеское общение поменяется. Новый свежий взгляд необходим для развития.

Скорпиону важно уделить внимание своим финансам. Им необходим план и практичный поход в этой сфере.

Стрелец увлечётся размышлениями и философией. Ему необходимо интеллектуально себя заинтересовать.

Козерог, не смотря на свою занятость, впустит в свою жизнь романтику и любовь.

Водолею доброта и сочувствие помогут расположить к себе близких. Теплые переживания и положительные эмоции добавят ему силы.

Рыбам лучше излучать обаяние и демонстрировать чувство вкуса. У них появятся тайные поклонники.

Читайте также:

Астролог рассказала, какие подарки стоит дарить на год Деревянной Змеи

Астролог Лебеденко рассказала, как легче пережить Ретроградный Марс

Астролог Лебеденко дала советы, как легче пережить Ретроградный Меркурий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье
23 декабря 2024, 18:14

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Для того, чтобы сэкономить на новогоднем застолье, следует готовить все блюда самостоятельно, не покупая готовые в магазинах, а также заменять дорогие ингредиенты более дешевыми. Об этом рассказал бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустан Даутов. По его словам, следует обратить внимание на икру палтуса и мясо индейки или утки, чтобы ужин в Новый год не обошелся в копеечку.
«Если говорить о российских традициях, то классические новогодние салаты, такие как «Оливье», «Селедка под шубой» и винегрет, — это доступные блюда для 80-90 процентов россиян. <…> Во время предновогодней суеты многие магазины могут завышать цены, а затем рекламировать их как специальные предложения. Поэтому лучше делать покупки в течение года, чтобы быть в курсе настоящих цен», — поделился Даутов в беседе с NewsInfo.Ru.
В то же время россиянам рассказали о еще нескольких лайфхаках, позволяющих сэкономить на праздничном столе, который в этом году оценили в среднем в 6000 рублей. Как пишет «Вечерняя Москва», особенно подорожал бутерброд с икрой, который можно сделать дешевле за счет имитированной икры.

Издание отмечает, что на оливье можно сэкономить, если купить куриных грудок вместо колбасы, а на селедке под шубой — заменив сельдь консервированным тунцом.

Читайте также:

Диетолог рассказала, чем нельзя запивать оливье

Стали известны три причины, влияющие на набор веса зимой

В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года
#москва
#диетолог
#магазины
#цены
#покупки
#блюда
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве обещают тепло и снегопады
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается потепление, мокрый снег и дожди
23 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Атлантический циклон в начале этой недели принесет в Москву потепление, мокрый снег и дожди. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, небольшое похолодание ожидается лишь в четверг.
«В четверг и пятницу погоду будет определять область уже повышенного атмосферного давления. Осадков у нас не ожидается. Морозец чуть окрепнет», — сообщила специалист. <…> Практически всю неделю фон температуры будет выше климатической нормы, но в среднем на 4°С», — поделилась синоптик в беседе с RT.
Однако далеко не по всей России ожидается столь теплая предновогодняя неделя. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области завтра, 24 декабря, обещают ночные морозы до -27 градусов, а днем до -18. Снегопады регион минуют, но местами ожидается изморозь, гололедица, дымка, дым, туман.

Читайте также:

Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках

Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю

В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года
#туман
#гололедица
#регион
#неделя
#морозы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России
Депутат Свинцов назвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России
23 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/gutaper

Вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России высока. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, слова которого приводит издание «Парламентская газета».
Заявление депутата прозвучало на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Нововведение обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранителям.

Ранее WhatsApp неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны, заявил Свинцов.

Также ранее депутат Олег Матвейчев заявлял, что через мессенджер поддерживают связь экстремистские организации. К тому же, WhatsApp не сотрудничает с правоохранителями для борьбы с ними.

Читайте также:

Google: компания не ответственна за падение трафика YouTube в РФ

РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал открывать переписки чатов ФСБ

В России заблокировали Viber: чем это вызвано?
#мессенджеры
#данные
#google
#россия
#ограничения
#роскомнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курьер раскрыл, можно ли зарабатывать в доставке 175 тысяч в месяц
23 декабря 2024, 18:02

Фото:iStock/nirat

Для того, чтобы зарабатывать в доставке 175 тысяч рублей в месяц в Москве, нужно работать минимум 50-60 часов в неделю, что подразумевает 12-часовые смены при пятидневной рабочей неделе. Об этом рассказал корреспондент «Вечерней Москвы», устроившийся на работу курьером ради статьи. По его словам, за четыре часа работы ему удалось получить чуть больше 1000 рублей — порядка 60 тысяч в месяц.
«Могу себе представить, каково это: развозить заказы по 8, 12 или даже 16 часов в сутки. Один из местных курьеров хвалился, что брал себе и такие смены. Так что теоретически получить 175 тысяч в месяц можно. На вкалывать надо как роботу. А если вы еще и на авто, то шанс на большие деньги увеличивается. Самое главное, что курьерский труд с большими нагрузками вреден для здоровья. Я прочувствовал это уже в первую свою смену», — поделился корреспондент издания.
В то же время большая часть россиян недовольны размером своей заработной платы. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», 67% жителей северной столицы не устраивают их доходы. Каждый третий рассчитывает на повышение, а каждый четвертый намерен менять работу.
«Более 70 % тех, кто недоволен уровнем своего дохода, получают менее 100 тыс. рублей в месяц, около четверти – от 100 до 150 тыс. рублей, 4 % – от 150 до 200 тыс. рублей и 3 % – свыше 200 тыс. рублей», — приводят в издании результаты опроса сервиса Huntlee.
Подавляющее число жалоб на зарплату поступило от работников сферы образования — 70%.

Читайте также:

В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года

Депутат Гаврилов: Работа в праздники требует оплаты в двойном размере

Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году
#деньги
#работа
#труд
#праздники
#авто
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Российский строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья
23 декабря 2024, 17:57

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин полагает, что льготы по ипотеке способствовали достижению рекордных показателей по строительству жилья, говорилось на сайте Кремля.
«Результат такой поддержки заметен. Если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — обратил внимание президент Российской Федерации на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства также подчеркнул, что российский строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья.

Владимир Путин уточнил, что в целом льготные кредиты занимают серьёзную долю банковского портфеля — больше 17 триллионов рублей. Важно, что из них свыше десяти триллионов — это льготные ипотечные программы. И это, как говорит президент Российской Федерации, дает свои результаты.

Глава государства добавил, что доступ к льготным кредитам способствует увеличению выпуска продукции сельского хозяйства, влияет на количество занятых в сегменте некрупного бизнеса.

Читайте также:

Президент РФ поручил донастроить льготные кредитные программы

Президент РФ сказал, что рост экономики и умеренная инфляция — системные задачи

Миронов: средние ставки по ипотеке приближаются к диким ставкам МФО
#владимир путин
#президент
#кредиты
#комплекс
#льготные кредиты
Следите за нашими новостями
в удобном формате