В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей

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В Новгородской области неизвестный стрелок тяжело ранил трех лошадей из частной конюшни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — заявили в ведомстве.Сообщение об инциденте появилось также в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».
Жительница деревни Ушерско Новгородского района сообщила, что в апреле неизвестный стрелок совершил несколько выстрелов из ружья по ее лошадям, ранив двух кобыл.
В мае он продолжил нападение, выстрелив в морду пони. Животные получили пулевые ранения в области головы и шеи и находятся в тяжелом состоянии.
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