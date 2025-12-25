В Королёве нашли 40 нелегальных мигрантов из Азии

25 декабря 2025, 09:18

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на железнодорожной станции Подлипки-Дачные в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате правоохранители выявили 40 приезжих нелегалов из стран Центральной Азии и доставили их в полицию.





«На всех мигрантов составили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации» и оштрафовали на пять тысяч рублей каждого», — говорится в сообщении.