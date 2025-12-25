Достижения.рф

В Королёве нашли 40 нелегальных мигрантов из Азии

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на железнодорожной станции Подлипки-Дачные в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В результате правоохранители выявили 40 приезжих нелегалов из стран Центральной Азии и доставили их в полицию.

«На всех мигрантов составили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации» и оштрафовали на пять тысяч рублей каждого», — говорится в сообщении.
Кроме того, 21 мигранта из задержанных выдворят за пределы страны.

Лев Каштанов

