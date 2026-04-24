В Бийске восьмиклассник стал фигурантом уголовного дела после ЧП в школе
В Бийске восьмиклассник стал фигурантом уголовного дела после ЧП в школе. В краевом управлении СКР уточнили, что следствие расценило инцидент как хулиганство. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии правоохранителей, подросток зашел в кабинет и распылил перцовый баллончик. Несколько учеников пострадали и обратились за медицинской помощью. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Они выясняют причины поступка и устанавливают все детали случившегося.
