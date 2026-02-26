В Новосибирске помидоры стоят дороже мяса
В Новосибирской области в конце 2025 — начале 2026 года значительно подорожали овощи, мясо и бакалея, следует из данных Новосибирскстата. При этом стоимость помидоров достигла 1680 рублей за килограмм.
Так, сильнее всего подорожали огурцы (+27,3 %). Также выросли цены на картофель, свеклу, репчатый лук и капусту, мясо, бакалею и молочные продукты.
«К середине января 2026 года стоимость свежих огурцов в Новосибирске достигла рекордных отметок. Цена за килограмм длинноплодных сортов составила 555 рублей, что превысило стоимость свинины (477 руб./кг) и куриного филе (340 руб./кг)», — пишет Om1 Новосибирск.
Отмечается, что один кг томатов черри «Сладкая ягода» стоит порядка 1680 рублей без учёта скидки, томаты «Пинк Парадайз» обойдутся покупателю в 800 рублей, а «Фламенко» — в 1140 рублей за килограмм.
Из-за резкого скачка цен федеральная и региональная антимонопольные службы организовали проверки.
Эксперты объясняют мощное подорожание сезонным переходом рынка на отечественную тепличную продукцию, а также увеличением затрат на энергоресурсы.