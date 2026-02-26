В Новосибирске помидоры стоят дороже мяса

26 февраля 2026, 14:33

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Новосибирской области в конце 2025 — начале 2026 года значительно подорожали овощи, мясо и бакалея, следует из данных Новосибирскстата. При этом стоимость помидоров достигла 1680 рублей за килограмм.





Так, сильнее всего подорожали огурцы (+27,3 %). Также выросли цены на картофель, свеклу, репчатый лук и капусту, мясо, бакалею и молочные продукты.





«К середине января 2026 года стоимость свежих огурцов в Новосибирске достигла рекордных отметок. Цена за килограмм длинноплодных сортов составила 555 рублей, что превысило стоимость свинины (477 руб./кг) и куриного филе (340 руб./кг)», — пишет Om1 Новосибирск.