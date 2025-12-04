В Новосибирске предложили восстановить психбольницы после нападения курьера

04 декабря 2025, 12:47

Фото: iStock/Pressmaster

В Новосибирске необходимо упростить процедуру изоляции агрессивного и опасного гражданина в психиатрические больницы. Такое мнение выразила экс-депутат Вера Ганзя.





Напомним, 1 декабря курьер службы доставки «Купер» ударил ногой в голову пенсионерку. Позже выяснилось, что 28-летний курьер Дмитрий состоял на учёте у психиатров.



По словам бывшего депутата, человек в здравом уме не станет проявлять беспричинную и необъяснимую агрессию.





«Психиатрические клиники, как и многие другие лечебные учреждения, «оптимизировали» в целях экономии бюджетных средств. Неадекватных людей отправили на улицы. Чтобы предотвратить такие инциденты, нужно своевременно изолировать опасных граждан в закрытые учреждения», — сказала Ганзя в разговоре с Om1 Новосибирск.