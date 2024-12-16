В Крыму нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад

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Тело 40-летнего жителя Джанкоя (Крым), пропавшего полгода назад, случайно обнаружили во время других поисков: искали 73-летнего пенсионера.
Как пишет Telegram-канал Baza, труп нашли 5 декабря рядом с селом Изумрудным.
Результаты экспертизы показали, что тело пролежало около шести месяцев.
По данным Baza, мужчина совершил суицид, его знакомые сообщили, что умерший жаловался на одиночество.
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Результаты экспертизы показали, что тело пролежало около шести месяцев.
По данным Baza, мужчина совершил суицид, его знакомые сообщили, что умерший жаловался на одиночество.
Ранее в Красногорске женщина зарезала избивавшего её мужа-алкоголика, она задержана.
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Анастасия Ларина