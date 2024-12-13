В Санкт-Петербурге школьница легла спать и не проснулась

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В Санкт-Петербурге, в посёлке Шушары, 16-летняя девочка умерла во сне
Как пишет NEWS.ru. со ссылкой на РЕН ТВ, труп девочки обнаружила мать в полдень 12 декабря. Она долго не могла разбудить девочку, а когда подошла ближе, увидела, что дочь не дышит.
На теле подростка не было внешних признаков насильственной смерти. Следователи изъяли мобильный телефон школьницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
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На теле подростка не было внешних признаков насильственной смерти. Следователи изъяли мобильный телефон школьницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
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Анастасия Ларина