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В Санкт-Петербурге школьница легла спать и не проснулась

В Шушарах 16-летняя девочка умерла во сне
Фото: iStock/idal

Фото: iStock/idal

В Санкт-Петербурге, в посёлке Шушары, 16-летняя девочка умерла во сне
Как пишет NEWS.ru. со ссылкой на РЕН ТВ, труп девочки обнаружила мать в полдень 12 декабря. Она долго не могла разбудить девочку, а когда подошла ближе, увидела, что дочь не дышит.

На теле подростка не было внешних признаков насильственной смерти. Следователи изъяли мобильный телефон школьницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.

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#труп
#мать
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#санкт-петербург
Задержаны два киллера, готовивших убийство замгендиректора оборонного предприятия в Подмосковье
ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера НПК «КБМ»
13 декабря 2024, 11:52

Фото: iStock/Rawf8

Два киллера, которые собирались установить взрывное устройство под автомобиль заместителя генерального директора конструкторского бюро машиностроения АО НПК «КБМ», задержаны. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Неизвестные завербовали двух киллеров для убийства бизнесмена Геннадия Девяткова в Коломне через соцсети. Согласно информации канала, убийцы получили от заказчиков информацию о машине жертвы и взрывчатку, которую заложили под кузов авто.

Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить данное преступление. Злоумышленников задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#жертвы
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Главный фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал вину
Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Андрей Есипов признал вину
13 декабря 2024, 10:43

Фото: iStock/Josiah S

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Есипову инкриминируются крупное мошенничество и дача взятки. Согласно информации следствия, вместе с главным фигурантом по делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.

Уточняется, что Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как выяснилось, что российское оборонное ведомство закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. По данным следствия, на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний.

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Трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета
13 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчину изнасиловали ножкой от табурета трое жителей Екатеринбурга в мастерской. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на источник. Все случилось 26 октября.
«Двое избили потерпевшего и положили на стол, третий нашел рядом ножку от табурета и совершил действия сексуального характера», — пояснил источник.
Пострадавший не стал обращаться к полицейским, однако один из фигурантов подозревается в совершении другого преступления. Предварительно известно о вымогательстве денег с потерпевшего. Остальные злоумышленники разыскиваются. Региональный Следственный комитет отказался комментировать произошедшее.

Перед этим сообщалось, что в Казани задержали группу банкиров-подпольщиков. Оборот задержанных составлял весьма крупную сумму. Подробности в материале «Радио 1».

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#новости
#изнасилование
#насилие
#уголовное дело
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В Казани задержали группу подпольных банкиров с оборотом более 2,5 млрд рублей
13 декабря 2024, 09:54

Фото: istockphoto/blinow61

В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала представитель МВД Ирина Волк.
С октября прошлого года мошенники в Казани осуществляли деятельность по незаконному обналичиванию денег. Согласно информации следствия, одни участники группировки искали и отбирали клиентов и контрагентов, а другие перевозили наличные, вели бухгалтерию и оформляли документацию.

Уточняется, что злоумышленники проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14%. Прибыль за время работы составила более 43 млн рублей при обороте не менее 2,5 млрд рублей. Силовики задержали 7 участников группы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#татарстан
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В Подмосковье мужчина напал на банкомат с отвёрткой
13 декабря 2024, 09:18

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция задержала 37-летнего мужчину, вскрывшего один из банкоматов в подмосковном Краснознаменске с помощью отвёртки, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник ночью повредил дверь банка и проник в тамбур, где был установлен банкомат. Затем мужчина при помощи отвёртки вскрыл фаль-панель банкомата и попытался похитить наличные — более 7 млн рублей. Но тут сработала сигнализация, и злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.
Вычислить неудавшегося похитителя удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту его временного проживания в Пушкинском округе.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок
В Японии девушка скрыла тело новорожденного в мусорном мешке
13 декабря 2024, 04:24

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Японии, префектуре Тиба, полиция задержала 20-летнюю девушку, которая оставила свою новорожденную дочку в полиэтиленовом пакете, спрятанном в мусорный мешок, и держала тело в своем доме.
Инцидент случился в октябре 2024 года. JapanToday передает, что 20-летняя Акане Томиока родила девочку 14 октября в ванной комнате у себя дома. Младенец был затем помещен в полиэтиленовый пакет, а тот, в свою очередь, в еще один — цветной и непрозрачный, мусорный.

Останки малышки обнаружили старшие брат и сестра молодой матери, которые проживали вместе с ней. Они сразу позвонили своим родителям, живущим отдельно.

Мать задержанной обратилась в полицию. Во время звонка она встала на сторону дочери и оправдывала ее действия, предполагая, что ребенок погиб до того, как его поместили в мусорный мешок.
«Моя дочь родила ребёнка дома, и он, должно быть, был мертворождённым», — объясняла мать.
Однако аутопсия, проведенная полицией, не смогла подтвердить слова матери. Так как точная причина смерти младенца не была установлена, то полиция не исключила вероятность намеренного убийства ребенка.

Случаи тайного «избавления» от детей таким образом происходили не раз. Еще в марте 2024 года «Радио 1» передавало о телах младенцев, которые нашли в канализации Москвы.

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#ребёнок
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#инцидент
#япония
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Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
В Краснодаре хозяйка питбуля напала на соседку с ее ребёнком в лифте жилого дома
13 декабря 2024, 03:18

Фото: iStock/Wirestock

В Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.
Конфликт произошёл на девятом этаже, когда женщина с собакой вошла в лифт. Пострадавшая попыталась выйти, но соседка помешала этому, заблокировав кнопки. В ходе стычки собака прыгнула на женщину, и ей пришлось оттолкнуть животное ногой, чтобы защитить ребёнка. После этого хозяйка собаки напала на соседку вместе с питомцем под ​детские крики.

«Мы с младшей дочерью ехали с 15-го этажа. На девятом они зашли. (...) Я просто прижалась к стенке, держа ребёнка за спиной. В итоге собака прыгнула, и я оттолкнула её ногой. Мы смогли выйти, но соседка напала на меня, конечно, вместе с собакой», — поделилась мать.
Пострадавшая получила лёгкие травмы и обратилась в травмпункт. Ребёнок не получил увечий благодаря действиям Евгении, которая смогла его защитить.

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14-летний школьник устроил ловушку педофилу в соцсетях и отомстил за подругу
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#ребёнок
#собака
#лифт
#мать
#травмы
#инцидент
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14-летний школьник устроил ловушку педофилу в соцсетях и отомстил за подругу
​В США мальчик прикинулся девочкой в соцсетях и разоблачил учителя-педофила
13 декабря 2024, 02:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В США арестовали 28-летнего учителя из Южной Дакоты, Закари Кадерабека, который отправлял фотографии интимного характера детям. Школьник намеренно прикинулся девочкой в соцсетях, чтобы подловить педофила.
Мальчику родом из города Хьюрон было всего 14 лет, но Закари попался на его уловку. Как пишет Daily Mail, подросток затеял все это ради мести за 12-летнюю подругу.

Девочка рассказала своему другу, что учитель Кадерабек добавил её в друзья в социальной сети и отправлял сообщения, которые вызвали у неё дискомфорт. В ответ мальчик создал фейковый аккаунт от имени «сестры» своей подруги. Он использовал фото другой девочки из интернета, чтобы добавить своему аккаунту правдивости, и назвался именем «Кейт».

Кадерабек, узнав, что «Кейт» учится в шестом классе, сделал недвусмысленные намёки, а позже отправил несколько фотографий сексуального характера.

«О, значит, всего четыре года осталось (ждать)», — написал Кадерабек про возраст «собеседницы».
В числе фото, которые отправлял учитель средней школы, четыре были с изображениями его члена. Собранные доказательства школьник передал в полицию, и учителя арестовали.

Кадерабек признал вину. Ожидается, что он предстанет перед судом 14 января.

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​В Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки
Глава департамента Минобрнауки Чурилов стал жертвой смертельного ДТП в Москве
13 декабря 2024, 01:02

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве на Ленинградском проспекте в результате аварии погиб руководитель департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов.
ДТП произошло в районе дома 36, где автомобиль сбил 51-летнего чиновника. От полученных травм он скончался на месте.

По данным правоохранительных органов, которые передает ТАСС, обстоятельства происшествия пока выясняются. Олег Чурилов возглавлял департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки с апреля 2022 года.

Министерство подтвердило его гибель 12 декабря в своем Telegram-канале.

Ранее «Радио 1» передавало, что 12 декабря в Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака.

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