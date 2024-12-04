В лесу под Балашихой нашли полуразложившийся труп мужчины

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Полуразложившиеся человеческие останки обнаружил в лесу в подмосковной Балашихе мужчина, вышедший на прогулку с собакой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Исследование найденного трупа показало, что это был мужчина в возрасте от 25 до 45 лет. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Личность мужчины установить пока не удалось: документов при нём не нашли. С идентификацией не помог и анализ ДНК.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру.
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«Следов борьбы, самообороны или волочения на теле нет. Порядок вещей и предметов не нарушен. Не выявлено также наружных повреждений, переломов костей или травм внутренних органов», — отмечается в сообщении.
Личность мужчины установить пока не удалось: документов при нём не нашли. С идентификацией не помог и анализ ДНК.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру.
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Лев Каштанов