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Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком

Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В Великолукском районе Псковской области 17 ноября был найден мёртвым подросток, которого искали на протяжении 12 дней. Труп 17-летнего Максима Н. был найден в одном из озер района. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Все верили, найдется живым


Перед своим исчезновением молодой человек отдыхал с друзьями на даче в деревне Немково. В ночь с 3 на 4 ноября он вышел по неизвестной причине из дома и не вернулся. Родные Максима подали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках подростка к волонтерам.



В зоне его исчезновения были организованы масштабные поисковые мероприятия. В поисках принимали участие сотрудники ФСИН, Росгвардии, полиции, поисково-спасательных отрядов Псковской области, следователи, волонтёры из организаций «ЛизаАлерт» и «След», а также неравнодушные жители региона. Информация о пропаже парня активно распространялись в социальных сетях. Желающие помочь в поисках приезжали из Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов. В итоге в поисках участвовало более 400 человек. Все были полны надежды на то, что парня найдут живым.

«Возможно, вы видели подростка в черной куртке и белыми полосками на рукавах или имеете записи с видеорегистратора», — писали знакомые парня в социальных сетях.


Первая и решающая зацепка в поисках


На протяжении 12 дней о Максиме никто ничего не слышал, не было ни одного предположения куда подросток мог уйти среди ночи. Только на 13-й день на берегу озера обнаружили куртку, которая сильно напоминала ту, в которой пропавший парень ушел от своих друзей. После этого было принято решение тщательно обследовать водоем, и, к сожалению, самая страшная версия подтвердилась.

По факту произошедшего в Великолукском районе возбуждено уголовное дело.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти юноши, продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии его гибели. По поручению Председателя СК России Бастрыкина А.И. ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



Ориентировка на Максима Н. (Фото: lizaalert.org)

Факты дела не разглашаются


В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Более никаких подробностей происшествия представители регионального Следственного комитета не раскрывают. Говорится только то, что расследование по факту безвестного исчезновения подростка продолжается. СК проверяет все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского. Официальные комментарии будут предоставлены позже.

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В Подмосковье из горящей девятиэтажки эвакуировали 13 взрослых и 5 детей
18 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

18 человек, в том числе пять детей эвакуировали спасатели из горящего девятиэтажного дома в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сообщение о возгорании поступило в единую службу спасения «Система-112» в воскресенье, 17 ноября, глубокой ночью. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. Специалисты приступили к эвакуации жильцов — включая тех, которые проживают в соседних квартирах и этажом выше. Всего их опасной зоны вывели 18 человек, из них пятеро — дети», — говорится в сообщении.
Пожар удалось быстро потушить, на верхние этажи огонь не перекинулся.

Отмечается, что тушить пожар мешали машины, припаркованные на участке, выделенном для спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что это недопустимо.

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На Украине солдат ВСУ отрубил голову пятилетней девочке
18 ноября 2024, 14:38

Фото: istockphoto/NSineVideo

Страшный эпизод произошёл в Берёзовском районе Одесской области Украины. Нетрезвый мужчина топором отрубил голову пятилетней девочке.
О происшествии сообщила Национальная полиция Украины в своей социальной сети. По информации ведомства, мужчина всю ночь употреблял алкогольные напитки. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы и, видимо, чем-то ему помешала, потому что он взял топор и отрубил девочке голову. Отмечается, что в доме в это время находились и другие дети.

Немного протрезвев от содеянного и осознав, что натворил, украинец сам вызвал полицию, а затем попытался свести счёты с жизнью. Но его задержали и оказали медицинскую помощь. Позже стало известно, что мужчина является военнослужащим ВСУ и приехал домой в отпуск.

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Около 50 детей отравились водой из кулера в школе Москвы
18 ноября 2024, 13:58

Фото: iStock/ fizkes

Почти 50 детей отравились в одной из школ Москвы. Предполагают, что причиной отравления стала вода из кулера, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Сейчас учебное заведение закрыто на карантин.

Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Родители школьников передали, что ребята жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но работники образовательное учреждения «не разрешали забирать детей домой».

У некоторых учеников 14 ноября появилась тошнота и жидкий стул. В каждом классе было по один или два таких случая.

Дети рассказывали, что незадолго до массового отравления их смутила вода со странным привкусом — её ученики пили из школьного кулера. Родители ребят также убеждены в том, что их дети получили отравление именно из-за воды из кулера.

Родители подали коллективную жалобу в прокуратуру.

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В Талдоме неизвестный расстрелял в лесу двоих охотников, один из них умер
18 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Motortion

В Талдоме разыскивают человека, который расстрелял двоих охотников в лесу, один из них скончался. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
«17 ноября 2024 года вечером неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что один мужчина скончался на месте. Второму успели оказать медицинскую помощь.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняется личность преступника, ведутся его поиски.

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Держали на цепи: многодетные супруги из Петербурга избавились от друга, угрожавшего сдать их наркобизнес
18 ноября 2024, 13:52

Фото:iStock/Oleksandr Sadovenko

История похожая на мистический триллер произошла в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. Мужчину от подъезда дома похитили друзья, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в загород, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома. В итоге мужчину задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили ножом в шею. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Давние друзья


Мужчину, убитого после долгих истязаний, звали Сергей Баландин. После свадьбы жена познакомила Сергея со своей подругой, многодетной матерью Людмилой. У Люси за плечами два брака и трое детей. С последним супругом Иваном она часто бывала в гостях у Баландиных. Так сложилось, что общение подруг превратилось в дружбу семьями. Казалось бы обычная история, но Людмила лет пять назад пристрастилась к наркотикам. А с появлением Ивана в ее жизни пара еще и начала заниматься распространением запрещенных веществ. Погибший Сергей перестал одобрять общение подруг.

Лариса и Иван (Фото: соцсети)

Примерно за месяц до пропажи Сергея, Люся в очередной раз заходила на кофе в дом Баландиных.

«Мой муж как раз пришел домой и сказал ей, чтобы она рядом со мной больше не появлялась. Муж знал, чем она промышляла, и очень боялся, что она и меня затянет», — рассказала «КП-Петербург» жена убитого.

Тогда разговор закончился пощечиной от Людмилы. Мужчина обещал, что, если еще раз увидит ее рядом со своей женой, то просто сообщит о незаконных делах в полицию, прикроет "наркобизнес" и засадит супругов в тюрьму. Людмила тогда ушла, но сказанное не забыла.

Похитить и посадить на цепь, что бы не выдал полиции


В один из апрельских дней Сергей после звонка вышел к подъезду со словами «Я быстро, сейчас вернусь» и его никто не видел больше полугода.

Сергей Баландин (Фото: соцсети)

«Я обнаружила пропажу брата только через несколько дней. Просто решила зайти к нему в гости, а дома его не оказалось. Мне рассказали, что в один из дней брату позвонили, он без объяснений вышел ненадолго на улицу и больше не возвращался. Я сразу обратилась в полицию, так и начались поиски», — вспоминает сестра убитого Сергея Елена в разговоре с «КП-Петербург».

Уже позже, в ходе следствия, выяснилось, что возле дома Сергея встретили его старые знакомые, избили, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в поселок Левашово, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома.

«С супругами во время похищения был еще их друг Андрей. У него трое деток, они останутся без отца, потому что он сядет. Это же касается и маленьких троих детей Люды, они вообще останутся без родителей, потому что оба родителя пошли на преступление», — рассказывала «КП-Петербург» жена Сергея.

Продержав Сергея в подвале больше полугода, фигуранты дела решили его убить. В итоге несчастного задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили его ножом в шею. У убитого осталась жена и 14-летний сын.

Наказание в зависимости от роли и степени участия


Салбуковы знали свою жертву на протяжении многих лет. Примечательно, что одним из преступников оказался родственник убитого по линии его жены. Андрей Кравченко обвинялся в похищении мужчины, в то время как убийство, согласно версии следствия, совершила единственная женщина в этой группе — Людмила Салбукова.

Согласно решению Петербуржского суда обвиняемые признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека). Салбукова за убийство и похищение получила 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ее муж — 6 лет и 1 месяц в ИК строгого режима с запретом на управление ТС сроком на 2 года и 10 месяцев. Кравченко приговорен к 7 годам в ИК строгого режима.

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Неизвестные принесли к солдатскому мемориалу в Клину снаряд времён войны
18 ноября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Взрывотехники Мособлпожспаса ликвидировали боеприпас времён Великой Отечественной войны, найденный в городском округе Клин. Неизвестные принесли снаряд к мемориалу, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов обратились сотрудники администрации деревни Воловниково. Во время посещения воинского мемориала они увидели на памятнике снаряд. Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд военных времён. Спасатели вывезли его на полигон в специальном контейнере и обезвредили, соблюдая технику безопасности», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлпожспасе, тот, кто принёс к мемориалу боеприпас, рисковал жизнью перемещая взрывоопасный предмет. Он мог сдетонировать в любой момент.

В ведомстве напомнили, что ни в коем случае нельзя трогать, переносить, засыпать землей и нагревать найденные боеприпасы и любые предметы, похожие на них. Вместо этого нужно обозначить место находки, отойти на безопасное расстояние и позвонить в службу 112.

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#клин
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В Мытищах мастиф насмерть загрыз домработницу
18 ноября 2024, 12:53

Фото: iStock / Andrey Trubachev

В Мытищах женщина погибла от укусов собаки. Возбуждено уголовное дело по факту гибели, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности 49-летней женщине. Трагедия произошла на участке частного домовладения в селе Марфино городского округа Мытищи. Предварительно установлено, что собака породы мастиф набросилась на домработницу, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась», – говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.

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В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, люди выпрыгивают из окон
18 ноября 2024, 12:49

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, людей эвакуировали, проинформировало ГУМЧС по региону.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прошла эвакуация пациентов и посетителей.

В социальных сетях появились видеозаписи пожара в медицинском учреждении. На кадрах видно, что люди спасаются, выпрыгивая из окон.

Минздрав Свердловской области передал, что в настоящий момент возгорание на крыше больницы №3 в Екатеринбурге ликвидировано.

По сведениям ТАСС, один человек пострадал. На носилках его вынесли к машине реанимации.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселье Новосибирской области в частном доме произошёл пожар. В результате происшествия погибли мать и четверо детей. Отец семейства и двое сыновей подросткового возраста смогли самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме — они погибли. Отца госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.

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Летевший из Москвы в Грузию самолёт подал сигнал бедствия
18 ноября 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажирский самолёт Superjet-100 подал сигнал о чрезвычайной ситуации после вылета из столичного аэропорта Внуково. Борт следовал по маршруту Москва - Тбилиси.
Инцидент произошёл утром 18 ноября, сообщает сервис Flightradar, специализирующийся на отслеживании рейсов в режиме реального времени. Причина, по которой экипаж подал сигнал бедствия, пока не известна. Воздушное судно продолжило выполнение рейса. Сообщается, что сигнал поступил в начальной стадии полёта.

В августе этого года экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подал сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Пилоты снизились до трёх километров и на этой высоте продолжили следование в пункт назначения. В московском аэропорту Шереметьево по регламенту была объявлена тревога. Через десять минут воздушное судно приземлилось, никто не пострадал.

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