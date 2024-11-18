Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком

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В Великолукском районе Псковской области 17 ноября был найден мёртвым подросток, которого искали на протяжении 12 дней. Труп 17-летнего Максима Н. был найден в одном из озер района. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
Все верили, найдется живым
Перед своим исчезновением молодой человек отдыхал с друзьями на даче в деревне Немково. В ночь с 3 на 4 ноября он вышел по неизвестной причине из дома и не вернулся. Родные Максима подали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках подростка к волонтерам.
В зоне его исчезновения были организованы масштабные поисковые мероприятия. В поисках принимали участие сотрудники ФСИН, Росгвардии, полиции, поисково-спасательных отрядов Псковской области, следователи, волонтёры из организаций «ЛизаАлерт» и «След», а также неравнодушные жители региона. Информация о пропаже парня активно распространялись в социальных сетях. Желающие помочь в поисках приезжали из Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов. В итоге в поисках участвовало более 400 человек. Все были полны надежды на то, что парня найдут живым.
«Возможно, вы видели подростка в черной куртке и белыми полосками на рукавах или имеете записи с видеорегистратора», — писали знакомые парня в социальных сетях.
Первая и решающая зацепка в поисках
На протяжении 12 дней о Максиме никто ничего не слышал, не было ни одного предположения куда подросток мог уйти среди ночи. Только на 13-й день на берегу озера обнаружили куртку, которая сильно напоминала ту, в которой пропавший парень ушел от своих друзей. После этого было принято решение тщательно обследовать водоем, и, к сожалению, самая страшная версия подтвердилась.
По факту произошедшего в Великолукском районе возбуждено уголовное дело.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти юноши, продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии его гибели. По поручению Председателя СК России Бастрыкина А.И. ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Ориентировка на Максима Н. (Фото: lizaalert.org)
Факты дела не разглашаются
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Более никаких подробностей происшествия представители регионального Следственного комитета не раскрывают. Говорится только то, что расследование по факту безвестного исчезновения подростка продолжается. СК проверяет все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского. Официальные комментарии будут предоставлены позже.
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