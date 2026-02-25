В Новосибирске уровень радиации в воздухе не превышает безопасную норму

25 февраля 2026, 11:40

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

В Новосибирске радиационный фон в воздухе оказался в пределах безопасной нормы. Об этом сообщает Om1 Новосибирск после проведения замера дозиметром.





Напомним, безопасным для человека уровнем радиации считается до 0,3 микрозиверта в час. В Новосибирске средний радиационный фон составляет 0,16–0,20 мкЗв/ч. При этом превышение порога в 0,5 мкЗв/ч считается опасным для здоровья.



Так выяснилось, что возле ТЭЦ-5 фон оказался в пределах нормы — 0,16 мкЗв/ч, возле СКИФа выявили 0,08 мкЗв/ч, столько же оказалось и в микрорайоне Весенний, где находится промышленная зона. В микрорайоне Родники, где ранее было много заводов, радиационный фон также оказался в рамках нормы и составил 0,16 мкЗв/ч, снег в городе тоже оказался безопасным, показав 0,16 мкЗв/ч.





«Новосибирск стоит на гранитной плите, которая выделяет радон — это правда. В подвалах и на первых этажах его концентрация действительно может быть повышенной, поэтому квартиры важно проветривать. Но наружный гамма-фон, который мы замеряли, везде оказался в пределах нормы», — пишет Om1 Новосибирск.