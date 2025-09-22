В Новосибирске в 2025 году при употреблении алкоголя поймали 170 подростков

22 сентября 2025, 11:08

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирске в 2025 году зафиксировали более 170 случаев распития алкоголя несовершеннолетними гражданами. Об этом Om1 Новосибирск рассказали в УМВД РФ по Новосибирской области.





Напомним, в регионе к наркологам попал 8-летний ребёнок с алкогольной зависимостью. Выяснилось, что мальчик регулярно употреблял спиртные напитки. Сейчас он проходит курс лечения.





«За 8 месяцев текущего года более 170 несовершеннолетних состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних города Новосибирска», — уточнили в ведомстве.