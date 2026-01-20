В Новосибирске заметили необычного дятла с зеленым окрасом

20 января 2026, 13:53

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Дзержинском районе Новосибирска заметили необычную «тропическую» птицу со светло-зеленым оперением, которая оказалась седым дятлом. Сначала жители посчитали, что перед ними большой попугай.





По словам людей, красочная птица сидела на стене дома и усердно выклевывала из нее утеплитель, привлекая внимание прохожих. При детальном рассмотрении стало понятно, что это дятел.



Ветеринар-орнитолог клиники «Интерра» Мария Боровская отметила, что дятел с зелёным окрасом является вполне естественным явлением для Новосибирской области.





«Это седой дятел, самец. Скажем так — в появлении этого дятла в Новосибирске нет ничего необычного, но они чаще в лесах обитают, в город нечасто выбираются. Но в любом случае это красивая и необычная птица», — рассказала Боровская в разговоре с Om1 Новосибирск.