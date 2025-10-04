Грету Тунберг посадили в камеру с клопами и морят голодом в Израиле
Задержанную в Израиле шведскую эко-активистку Грету Тунберг поместили в камеру с клопами. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме.
Отмечается, что это же письмо МИД Швеции направил родственникам активистки.
В сообщении говорится, что Тумберг жалуется на обезвоживание и недостаточное количество пищи. Также активистка рассказала о появлении сыпи, предположительно вызванной клопами в камере, а также о длительном пребывании на твердых поверхностях.
Другой задержанный активист сообщил, что видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги для фотосессии.
Ранее Военно-морские силы Израиля протаранили одно из судов «Флотилии стойкости» с участием Тунберг, направлявшейся в Газу. В частности, атаке подвергся корабль Florida, против двух других судов – Yulara и Meteque – применили водомёты.
Читайте также: