Грету Тунберг посадили в камеру с клопами и морят голодом в Израиле

04 октября 2025, 20:19

Грета Тунберг (фото: РИА Новости/Шерри Парди)

Задержанную в Израиле шведскую эко-активистку Грету Тунберг поместили в камеру с клопами. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме.